San Martino Valle Caudina in scena lo spettacolo teatrale ' O miedico d' e pazze

Martino Valle Caudina andrà in scena lo spettacolo teatrale "'O miedico d'e pazze" la celebre commedia d'inizio '900 firmata da Eduardo Scarpetta. L'Associazione teatrale TalentoZero con il suo cast andrà a reinterpretare un classico.

