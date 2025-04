San Martino Sannita in rosa | oltre 180 visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno

oltre 180 visite, i senologi Iannace e Di Cecilia, supportati dall’oncologo Colantuoni, hanno promosso la prevenzione e la diagnosi precoce È stata una vera e propria onda rosa quella che ha attraversato domenica scorsa San Martino Sannita: . ContinuaL'articolo San Martino Sannita in rosa: oltre 180 visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno proviene da Fremondoweb. 🔗 Fremondoweb.com - San Martino Sannita in rosa: oltre 180 visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno Comunicato Stampa Con180, ilogi Iannace e Di Cecilia, supportati dall’oncologo Colantuoni, hanno promosso lae la diagnosi precoce È stata una vera e propria ondaquella che ha attraversato domenica scorsa San: . ContinuaL'articolo Sanin180per ladelalproviene da Fremondoweb. 🔗 Fremondoweb.com

San Martino Sannita si tinge di rosa: domenica 27 visite senologiche gratuite per la prevenzione del tumore al seno - Una giornata dedicata alla salute delle donne con il team di esperti dell’AMOS Grottaminarda: diagnosi precoce, consulenze oncologiche e sensibilizzazione sul valore della prevenzione A San Martino Sannita, presso la Casa Comunale, dalle ore 16.30 di domenica 27 Aprile ‘Amos Grottaminarda’, con il patrocinio del Comune di San Martino Sannita, organizza un pomeriggio rosa di prevenzione con le visite senologiche gratuite da parte del dottore Carlo Iannace e della dottoressa Maria Luisa Di Cecilia e le consulenze oncologiche del professor Giuseppe Colantuoni, medico oncologo presso ... 🔗puntomagazine.it

San Martino Sannita, successo della giornata di prevenzione oncologica - Tempo di lettura: 3 minutiE’ stata una vera e propria onda rosa quella che ha attraversato domenica scorsa San Martino Sannita: il senologo Carlo Iannace e la senologa Maria Luisa Di Cecilia hanno effettuato ben 184 visite alle donne accorse alla giornata di prevenzione gratuita organizzata dall’Amos Grottaminarda, con il patrocinio del Comune di San Martino Sannita. Nel corso della giornata anche le consulenze oncologiche del professor Giuseppe Colantuoni, medico oncologo presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento e le ecografie fatte dal dottor Giovanni Carolla. 🔗anteprima24.it

