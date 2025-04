Laprimapagina.it - San Gregorio di Catania. Colpi di pistola durante una festa, muore Carlo La Verde un giovane di 23 anni

Una serata disi è tragicamente trasformata in un dramma alla vigilia della mezzanotte, in una villa di Sandi, talvolta utilizzata per eventi privati. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri e della Procura etnea, sarebbe stato proprio il gestore dell'immobile, un imprenditore di 62, a intervenire per sedare una rissa scoppiata nel corso di unadi compleanno, esplodendo alcunidiin aria a scopo presumibilmente intimidatorio.Nel caos generatosi, il figlio dell'uomo, insieme ad alcuni amici, avrebbe tentato di disarmarlo, ma la situazione è precipitata. Ne sarebbe nata una colluttazione culminata con l'esplosione di altri, uno dei quali hato mortalmente il 23enneLa. Un altro proiettile ha ferito lievemente al tallone un 31enne, poi dimesso dall'ospedale Czzaro.