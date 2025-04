San Ferdinando parte la sostituzione della condotta idrica | stop all’acqua durante i lavori

Ferdinando comunica che finalmente hanno preso avvio i lavori per la sostituzione del tratto di condotta idrica tra il serbatoio Petrace 2° e il serbatoio Laghi di Rosarno grazie all'intervento di Sorical che ha preso in carico le esigenze della comunità locale accogliendo le. 🔗 Reggiotoday.it - San Ferdinando, parte la sostituzione della condotta idrica: stop all’acqua durante i lavori Il Comune di Sancomunica che finalmente hanno preso avvio iper ladel tratto ditra il serbatoio Petrace 2° e il serbatoio Laghi di Rosarno grazie all'intervento di Sorical che ha preso in carico le esigenzecomunità locale accogliendo le. 🔗 Reggiotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

San Ferdinando, parte la sostituzione della condotta idrica: stop all’acqua durante i lavori - Il Comune di San Ferdinando comunica che finalmente hanno preso avvio i lavori per la sostituzione del tratto di condotta idrica tra il serbatoio Petrace 2° e il serbatoio Laghi di Rosarno grazie all'intervento di Sorical che ha preso in carico le esigenze della comunità locale accogliendo le... 🔗reggiotoday.it

"Al centro del Mediterraneo – Porto e territorio, la sfida possibile": focus a San Ferdinando - Appuntamento lunedì 10 marzo, alle ore 17, nella Sala Consiliare del Comune di San Ferdinando, territorio centrale nel dibattito sul futuro dell’area portuale, con "Al centro del Mediterraneo – Porto e territorio, la sfida possibile". Iniziativa della Federazione metropolitana del Partito... 🔗reggiotoday.it

San Siro non si arrende: "Degrado e criminalità. Il riscatto parte dal basso" - Su piazzale Selinunte veglia lo sguardo di un demone urbano, un murale che si staglia sulla torre dell’ex centrale termica che un tempo riscaldava i palazzi di San Siro. Il mostro è diviso a metà: un lato nero, l’altro bianco, come se racchiudesse le due facce del quartiere. A nord, le residenze eleganti e il futuro dello stadio che si ridisegna; a sud, il quadrilatero del degrado, della microcriminalità e della multietnicità, dove gli sforzi per il riscatto partono dal basso. 🔗ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sostituzione della Condotta Idrica: Interventi in Corso nel Comune di San Ferdinando -; A San Ferdinando lavori in corso per la sostituzione della condotta idrica; Interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli; 115mila contatori dell'acqua saranno sostituiti a Napoli: da quali quartieri si parte. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

A San Ferdinando lavori in corso per la sostituzione della condotta idrica - Il Comune di San Ferdinando comunica che finalmente hanno preso avvio i lavori per la sostituzione del tratto di condotta idrica tra il serbatoio Petrace 2° e ... 🔗msn.com

Napoli, parte la nuova raccolta differenziata nei Quartieri Spagnoli e a San Ferdinando - Parte da lunedì 24 marzo “Napoli è differente ... Si inizia dai Quartieri Spagnoli e dalla zona di San Ferdinando. Si tratta di un nuovo progetto di raccolta differenziata dedicato ai ... 🔗msn.com

San Ferdinando. Danneggiata l’auto del presidente Agostinelli, numerosi i messaggi di solidarietà - SAN FERDINANDO – Venerdì scorso ... Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, appreso del danneggiamento da parte di ignoti, dell’automobile in uso all’Ammiraglio Andrea ... 🔗tempostretto.it