San Bonico scontro tra tre auto | sette feriti

scontro tra tre auto alle porte di Piacenza nel tardo pomeriggio del 29 aprile lungo la Statale 654. Il bilancio dell'incidente avvenuto davanti alla stazione di rifornimento tra San Bonico e il quartiere Galleana, è di sette feriti non gravi. Gli agenti della polizia locale stanno ricostruendo. 🔗 Ilpiacenza.it - San Bonico, scontro tra tre auto: sette feriti tra trealle porte di Piacenza nel tardo pomeriggio del 29 aprile lungo la Statale 654. Il bilancio dell'incidente avvenuto davanti alla stazione di rifornimento tra Sane il quartiere Galleana, è dinon gravi. Gli agenti della polizia locale stanno ricostruendo. 🔗 Ilpiacenza.it

Approfondimenti da altre fonti

Giovane ucciso a colpi di machete sul lungomare di San Benedetto del Tronto, orrore in strada: altri tre feriti (uno grave). Scontro tra gang - SAN BENEDETTO - Muore a 24 anni, accoltellato sul lungomare a San Benedetto del Tronto. Un giovane di origini nordafricane è stato trovato esanime nella notte dopo essere stato colpito da una... 🔗ilmessaggero.it

Ragazzo ucciso con il machete San Benedetto del Tronto e altri tre feriti. Ipotesi scontro fra gang rivali - Un ragazzo morto e altri giovani feriti. È avvenuto poco prima dell’alba sul lungomare nord di San Benedetto del Tronto (Ascoli). A perdere la vita un 24enne di origini africane, residente a Giulianova (Teramo), ferito all’addome col machete. Per lui ragazzo non c’è stato nulla da fare, inutili sono state le manovre di salvataggio messe in atto dal 118. Il secondo episodio si è consumato a Grottammare: la vittima è stata trasferita all’ospedale di Torrette (Ancona) con eliambulanza. 🔗ilfattoquotidiano.it

Omicidio di San Benedetto del Tronto, tre arresti dopo lo scontro tra bande - Nelle scorse ore i carabinieri hanno arrestato tre persone a seguito del regolamento di conti tra bande rivali che, nella giornata di ieri all'alba, ha causato la morte di Amir Bhenkarbuch, 24enne residente a Giulianova (Teramo), e al ferimento di almeno quattro persone, una delle quali, un giovane italiano residente a Grottammare, risulta ricoverato in coma farmacologico presso l'ospedale regionale di Torrette di Ancona. 🔗tg24.sky.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

San Bonico, scontro tra tre auto: sette feriti; Scontro tra due auto alla rotonda di San Bonico foto; Strada Valnure, schianto all'incrocio di San Bonico: due feriti; Auto travolta durante un controllo stradale: due carabinieri feriti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

ULTIM'ORA San Severo, pauroso scontro tra tre auto: feriti e vetture ribaltate - Grave incidente stradale questa mattina sulla strada che collega San Severo a San Paolo di Civitate. Tre veicoli si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento, e due di essi si sono ... 🔗statoquotidiano.it