San Bartolomeo in Galdo successo per il congresso cittadino di Fratelli d’Italia | Francesca Ricciardi eletta coordinatrice

congresso cittadino di Fratelli d’Italia a San Bartolomeo in Galdo. L’evento ha registrato un’ampia partecipazione, con una sala gremita di iscritti e simpatizzanti, a testimonianza del crescente entusiasmo che accompagna l’azione del partito sul territorio fortorino.Numerosi i dirigenti sanniti di Fdi presenti in sala, espressione del forte coinvolgimento dell’intera comunità politica provinciale. Sono intervenuti nel corso dei lavori il consigliere provinciale Gaetano Mauriello, il senatore Domenico Matera – coordinatore provinciale del partito – e il sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli, che ha portato anche il saluto dell’amministrazione comunale. 🔗 Anteprima24.it - San Bartolomeo in Galdo, successo per il congresso cittadino di Fratelli d’Italia: Francesca Ricciardi eletta coordinatrice Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto nella giornata di ieri, nella splendida cornice dell’Università Popolare del Fortore, ildia Sanin. L’evento ha registrato un’ampia partecipazione, con una sala gremita di iscritti e simpatizzanti, a testimonianza del crescente entusiasmo che accompagna l’azione del partito sul territorio fortorino.Numerosi i dirigenti sanniti di Fdi presenti in sala, espressione del forte coinvolgimento dell’intera comunità politica provinciale. Sono intervenuti nel corso dei lavori il consigliere provinciale Gaetano Mauriello, il senatore Domenico Matera – coordinatore provinciale del partito – e il sindaco di Sanin, Carmine Agostinelli, che ha portato anche il saluto dell’amministrazione comunale. 🔗 Anteprima24.it

