Samuele Bersani live a Catania Teatro Metropolitan – 27 Aprile 2025 – LE FOTO

Samuele Bersani, che porta live al Teatro Metropolitan di Catania il repertorio dei suoi 35 anni di carriera, affiancato da un inedito accompagnamento orchestrale.

L'Ensamble Symhony Orchestra, diretta dal maestro Giacomo Loprieno, ha affiancato la band del cantautore bolognese, dando vita ad un arrangiamento intimo e molto suggestivo, che ha incantato il pubblico catanese.

Luci e atmosfere a tratti oniriche hanno accompagnato la narrazione musicale di un grandissimo artista, che è entrato nel cuore di moltissimi fan, con canzoni iconiche che sono diventate per molti, colonne sonore di ricordi indimenticabili.

Samuele Bersani, in arrivo il disco con l'orchestra, le prossime date live - Cresce l'attesa per i nuovi concerti di Samuele Bersani, ultima occasione per ascoltare live l'artista insieme ad una grande Orchestra, protagonista del suo nuovo album Cresce l'attesa per i nuovi concerti di Samuele Bersani, ultima occasione per ascoltare live l'artista insieme ad una grande Orchestra. Dopo lo stop, Bersani torna nei Teatri d'Italia con l'Ensemble Symphony Orchestra (diretta dal Maestro Giacomo Loprieno), e registra il sold out in moltissimi appuntamenti.

Samuele Bersani: "Ho avuto un tumore ai polmoni, è stato uno dei periodi più grigi della mia vita" - Samuele Bersani ha avuto un tumore ai polmoni: è stato lo stesso cantautore a rivelarlo dopo essere tornato a esibirsi dal vivo in seguito a uno stop forzato per via di una non meglio precisata malattia. L'interprete, infatti, lo scorso 7 novembre aveva annunciato la sospensione del suo tour per via di una malattia. Poi, il 24 dicembre aveva rivelato, sempre sui social, di essere guarito. Ora, a raccontare quanto accaduto, è stato lo stesso Samuele Bersani durante il suo concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

