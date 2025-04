Sampdoria vs Cremonese | le probabili formazioni

Sampdoria vs Cremonese si giocherà giovedì 1 maggio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Marassi.

SAMPDORIA VS CREMONESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE 

Dopo l'ennesima sconfitta contro la Carrarese, i blucerchiati sono ad un passo dal baratro. La squadra di Evani ha 35 punti, come Reggiana e Cittadella, ed oggi sarebbe in C. Sono tre le sconfitte nelle ultime quattro, un segnale molto preoccupante.

I grigiorossi hanno la possibilità di raggiungere il terzo posto scavalcando lo Spezia che dista appena due punti. La squadra di Stroppa sta girando a mille e hanno fatto 11 punti nelle ultime cinque partite.

Sampdoria-Cremonese: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Luigi Ferraris andrà in scena la sfida di Serie B Sampdoria-Cremonese: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Luigi Ferraris di Genova in scena la gara tra Sampdoria-Cremonese, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie B.

