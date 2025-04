Sampdoria sorpresa in attacco | Abiuso e Borini titolari?

Sampdoria ha svolto un allenamento ad alta intensità al centro sportivo `Mugnaini` di Bogliasco, con esercizi di possesso palla a ritmo. 🔗 Laha svolto un allenamento ad alta intensità al centro sportivo `Mugnaini` di Bogliasco, con esercizi di possesso palla a ritmo. 🔗 Calciomercato.com

Sampdoria, le pagelle di CM: Niang regge da solo l'attacco, Sibilli vivace - Sampdoria -Modena 1-0 Cragno 6: Si presenta con una grande parata di piede che salva la Samp e innesca il contropiede da cui nasce il gol de... 🔗calciomercato.com

Sampdoria, M’baye Niang ha deluso contro la Carrarese: contro i grigiorossi chi giocherà tra Coda e Abiuso? L’ipotesi - Sampdoria, M’baye Niang sarebbe stato bocciato da Evani dopo il match contro la Carrarese. Ecco le ipotesi in attacco Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Secolo XIX, l’allenatore della Sampdor ... 🔗sampnews24.com

Sampdoria, Nikola Sekulov sparito, Fabio Abiuso è un mistero: in attacco tutto su Mbaye Niang e Massimo Coda - L’attacco della Sampdoria fa fatica: Nikola Sekulov e Fabio Abiuso non giocato, tutto sulle spalle di Mbaye Niang e Massimo Coda Contro la Reggiana la Sampdoria è tornata a segnare due goal in una ... 🔗clubdoria46.it

Sampdoria, due giocatori possono essere l’arma in più per Evani in attacco: ecco di chi si tratta, l’analisi - Sampdoria, Evani può sfruttare questi due giocatori come arma in più per l’attacco: l’analisi in viste delle ultime gare stagionali La prestazione poco convincente contro la Carrarese ha costretto Alb ... 🔗sampnews24.com