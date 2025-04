Samp-Cremonese nel segno di Vialli il nipote | "A Genova le maggiori soddisfazioni Lombardo mi ha commosso"

Vialli, nipote di Gianluca Vialli, sarà presente allo stadio per Sampdoria-Cremonese. Una sfida carica di significati, personali e. 🔗 Riccardodi Gianluca, sarà presente allo stadio perdoria-. Una sfida carica di significati, personali e. 🔗 Calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Riapre lo storico ristorante, il nipote: “Una scommessa, ora avanti nel segno della tradizione” - Marina di Massa, 18 aprile 2025 – Ha riaperto i battenti alla Partaccia lo storico ristorante della famiglia Genovesi, ma con un nuovo nome: Ristorante Maiora. Era noto negli anni ’60 come ristorante pizzeria Mauro, dal nome del suo fondatore, Mauro Genovesi, classe 1938, venuto a mancare nel 2021. Dopo la chiusura nel 2019, oggi al timone dell’impresa di famiglia c’è il nipote Andrea. “E’ una scommessa – dice Andrea – che ho voluto fare in questa zona della Partaccia che ha bisogno di rinnovare l’offerta turistica in fatto di ristorazione. 🔗lanazione.it

Oroscopo di oggi mercoledì 2 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno - Oggi, mercoledì 2 aprile, l'oroscopo dell'Ariete promette una giornata piena di energia grazie al passaggio della Luna in Gemelli che abbraccia il Sole. Questa configurazione astrale favorisce la vivacità e invita a intraprendere viaggi, gite o iniziative culturali che possano mantenere alto l'umore. Gli eventuali intoppi che si presenteranno lungo il cammino potranno essere risolti facendo tesoro delle esperienze passate, evitando così di ripetere gli stessi errori. 🔗quotidiano.net

Oroscopo di oggi martedì 8 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno - Oggi, 8 aprile, l'Ariete si sveglia sotto l'influenza positiva della Luna in trigono, promettendo una giornata energica e ricca di passione. La forza interiore sarà il tuo alleato principale per superare qualsiasi ostacolo. Con un controllo emotivo impeccabile e una logica ferrea, l'autostima è destinata a crescere. La cura della tua immagine personale ti farà guadagnare punti preziosi nelle interazioni quotidiane. 🔗quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Samp-Cremonese nel segno di Vialli, il nipote: A Genova le maggiori soddisfazioni. Lombardo mi ha commosso. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Samp-Cremonese nel segno di Vialli, il nipote: "A Genova le maggiori soddisfazioni. Lombardo mi ha commosso" - Riccardo Vialli, nipote di Gianluca Vialli, sarà presente allo stadio per Sampdoria-Cremonese. Una sfida carica di significati, personali e calcistici, che unisce. 🔗calciomercato.com

Sampdoria, Riccardo Vialli “Giovedì sarò a Marassi a soffrire. Bisogna vincere a tutti i costi” - Il nipote di Gianluca racconta la sua grande emozione nel vedere di fronte Sampdoria e Cremonese, le formazioni del cuore di ... 🔗genova.repubblica.it

Vialli, il nipote: "Non ha voluto far vedere la malattia ai familiari. Due anni fa..." - Riccardo Vialli, nipote del compianto Gianluca Vialli, ha voluto ricordare suo zio a due anni dalla sua dipartita. L'occasione è stata l'inaugurazione a Genova della mostra organizzata dal Museo ... 🔗msn.com