Samb | Promozione e Festa in Piazza San Giovanni Battista

Samb è a quota 72, si Piazza al secondo posto nella speciale classifica delle formazioni rossoblù che si poi sono tornate tra i professionisti. In vetta a questa speciale graduatoria c'è la squadra sempre allenata da Ottavio Palladini del 2015-2016 che alla trentatreesima giornata era arrivata a quota 78. La Samb attuale ha superato quella con Giovanni Mei in panchina ferma a 70 punti. La Promozione in C1 nel campionato 2012-2013 si decise solo all'ultima giornata. Ora resta solo un turno con la Civitanovese in casa e la poule scudetto e poi si chiuderà la stagione agonistica. Intanto è stato definito il programma completo della Festa per la Promozione che si svolgerà venerdì prossimo 2 maggio in Piazza San Giovanni Battista a partire dalle ore 20. Intorno alle ore 18.

