Salvini l' Ungheria sulla Cpi fa una scelta giusta e libera

scelta di giustizia e libertà, di sovranità e coraggio". Così Matteo Salvini, su X, commenta il voto del Parlamento ungherese in favore del ritiro dalla Corte Penale Internazionale. 🔗 Quotidiano.net - Salvini, l'Ungheria sulla Cpi fa una scelta giusta e libera di giustizia e libertà, di sovranità e coraggio". Così Matteo, su X, commenta il voto del Parlamento ungherese in favore del ritiro dalla Corte Penale Internazionale. 🔗 Quotidiano.net

Matteo Salvini ricorda Vittoria Cola, morta in un incidente stradale 11 anni fa. “Oggi avresti compiuto 30 anni, voglio pensare che vivi ancora” - Sondrio, 18 marzo 2025 – “Voglio però ricordarti com'eri, Pensare che ancora vivi. Voglio pensare che ancora mi ascolti, Che come allora sorridi!". Matteo Salvini sceglie questi versi di “Canzone per un'amica”, di Francesco Guccini, per ricordare la volontaria della Lega Nord Vittoria Cola, morta undici anni fa in provincia di Sondrio, a 19 anni. "Nel 2014 tutta la famiglia della Lega piangeva la tua ingiusta scomparsa in un incidente stradale – aggiunge il vicepremier e leader leghista –. 🔗ilgiorno.it

«La natura si ribella al Ponte», il post di Cartabellotta sul terremoto alle Eolie fa infuriare Salvini: «Disgustoso» - Quando una scossa di magnitudo 4.8 ha fatto tremare l’isola di Alicudi dell’arcipelago Eolie, qualche decina di chilometri a nord della Sicilia nella provincia di Messina, la paura è stata tanta. Lo sciame ha avuto altre due scosse di minore intensità, che sono state avvertite fino a Reggio Calabria. Sui social qualcuno ha ironizzato: è il presidente della Fondazione Gimbe che si occupa della promozione dell’informazione scientifica. 🔗open.online

Ungheria: Netanyahu, importante opporsi a Cpi, è corrotta - Milano, 3 apr. (LaPresse) – “È importante opporsi a questa organizzazione corrotta”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in visita a Budapest, durante una conferenza stampa congiunta con il primo ministro ungherese Viktor Orban, elogiando la decisione dell’Ungheria di ritirarsi dall Corte penale internazionale (Cpi). Lo riporta il Times of Israel. 🔗lapresse.it

Salvini, l'Ungheria sulla Cpi fa una scelta giusta e libera; Salvini, l'Ungheria sulla Cpi fa una scelta giusta e libera; Salvini, l'Ungheria sulla Cpi fa una scelta giusta e libera; Salvini e Orban sfidano la Corte sul mandato di arresto a Netanyahu: «Da noi è il benvenuto». Meloni prende tempo: «Approfondirò». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Salvini, l’Ungheria sulla Cpi fa una scelta giusta e libera - ROMA, 29 APR – “Scelta di giustizia e libertà, di sovranità e coraggio”. Così Matteo Salvini, su X, commenta il voto del Parlamento ungherese in favore del ritiro dalla Corte Penale Internazionale. 🔗lasicilia.it

Ungheria: Parlamento vota a favore del ritiro da Cpi - Milano, 29 apr. (LaPresse) - "Il Parlamento ungherese ha appena votato per ritirarsi dalla Corte penale internazionale (Cpi)". È quanto fa sapere sui social ... 🔗lapresse.it

Cpi, 'Budapest deve cooperare su mandato contro Netanyahu' - Cpi, 'Budapest deve cooperare su mandato contro Netanyahu' Portavoce: 'L'Ungheria resta tenuta a farlo' BRUXELLES , 03 aprile 2025, 19:05 ... 🔗ansa.it