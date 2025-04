Salviamo dall’oblio il soldato Europe sfuggito all’inferno con una jazz band

Laverita.info - «Salviamo dall’oblio il soldato Europe, sfuggito all’inferno con una jazz band» Il pianista texano Jason Moran omaggia il genio degli Harlem Hellfighters. Spedito al fronte nel 1918, cambiò il sound al Vecchio continente. 🔗 Laverita.info

