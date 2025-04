Salvezza acquisita per la Casertana è già tempo di programmazione | ecco i punti chiave

tempo di lettura: 2 minutiLa Casertana si prepara a due mesi intensi di progettazione sportiva e infrastrutturale, in vista di un rilancio atteso e ambizioso.Conpat ha ottenuto il supporto del Comune per l'intervento sullo stadio "Pinto", ma per dare il via ai lavori servono ancora il via libera del Genio Civile sui calcoli strutturali e il parere della Provincia sulla nuova viabilità fra via Laviano e il piazzale antistante la tribuna. Un annuncio ufficiale è previsto in un evento pubblico al teatro "Parravano", dove verranno svelati tempi e modalità di avvio dei cantieri.I primi punti: dialogo con Iori e Taldo, poi i giocatoriSul fronte tecnico, l'amministratore delegato D'Agostino potrà valorizzare la Salvezza conquistata senza playout, grazie ai 13 punti raccolti nelle ultime 7 gare sotto la guida di Iori.

