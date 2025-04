Saluto romano al corteo per Ramelli

Saluto romano,in via Paladini a Milano, il corteo per il 50esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli ucciso nel 1975 da un gruppo di militanti di estrema sinistra. Da un palazzo vicino è risuonata ad alto volume 'Bella ciao', il canto dedicato alla Resistenza.Alcuni manifestanti hanno replicato con insulti, e sono stati fatti esplodere alcuni petardi, poi gli organizzatori hanno riportato l'ordine e la manifestazione si è sciolta. 🔗 22.28 Si è concluso con il rito del 'presente' e il,in via Paladini a Milano, ilper il 50esimo anniversario della morte di Sergioucciso nel 1975 da un gruppo di militanti di estrema sinistra. Da un palazzo vicino è risuonata ad alto volume 'Bella ciao', il canto dedicato alla Resistenza.Alcuni manifestanti hanno replicato con insulti, e sono stati fatti esplodere alcuni petardi, poi gli organizzatori hanno riportato l'ordine e la manifestazione si è sciolta. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Saluto romano dopo il corteo dedicato a Ramelli. Tre assoluzioni per insufficienza di prove - Sono stati assolti per insufficienza di prove tre uomini in Tribunale a Lodi che erano finiti a processo per aver partecipato a un corteo di una trentina di persone per le vie di Sant’Angelo Lodigiano terminato nel piazzale dedicato a Sergio Ramelli l’8 luglio 2023, giorno del compleanno dell’esponente del fronte della Gioventù ucciso a Milano nel 1975. In quell’occasione la Digos aveva filmato alcune persone che alzavano il braccio nel saluto romano, rispondendo alla chiamata “Camerata Ramellì“. 🔗ilgiorno.it

Corteo neofascista sfila per Milano in onore di Sergio Ramelli: oltre mille in strada pronti al saluto romano - Milano – Puntuali come ogni anno, la sera del 29 aprile oltre un migliaio di militanti di estrema destra si sono riunite in piazza Gorini, a Milano, per commemorare Sergio Ramelli, nel cinquantesimo anniversario della sua morte. La manifestazione ha ricordato anche Enrico Pedenovi, consigliere provinciale del Movimento Sociale Italiano, ucciso un anno dopo nello stesso giorno, e Carlo Borsani, aderente alla Repubblica Sociale Italiana, ucciso il 29 aprile del 1945. 🔗ilgiorno.it

Saluti romani per ricordare Sergio Ramelli: dalle finestre dei palazzi parte "Bella ciao" - Il "presente" in omaggio al militante missino morto cinquant'anni fa: mentre i neofascisti fanno il saluto romano da una finestra delle case di via Paladini parte "Bella ciao". Il "presente" in omaggi ... 🔗ilgiorno.it

Corteo neofascista sfila a Milano per Sergio Ramelli: oltre mille in strada dietro lo striscione “Onore ai camerati” - La manifestazione commemora anche Enrico Pedenovi e Carlo Borsani. Il gruppo, con fiaccole e tricolori, ha raggiunto via Paladini, luogo dell’aggressione a Ramelli nel 1975 ... 🔗msn.com

Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano, la procura fa ricorso: “Pericolo di ricostituzione del partito fascista” - Il Tribunale di Milano ha assolto 23 militanti di estrema destra, imputati per "manifestazione fascista" per aver fatto saluti romani al corto ... 🔗fanpage.it