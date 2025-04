Saluti romani per ricordare Sergio Ramelli | dalle finestre dei palazzi parte Bella ciao

parte "Bella ciao". 🔗 Ilgiorno.it - Saluti romani per ricordare Sergio Ramelli: dalle finestre dei palazzi parte "Bella ciao" Il "presente" in omaggio al militante missino morto cinquant'anni fa: mentre i neofascisti fanno il saluto romano da una finestra delle case di via Paladini". 🔗 Ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Saluti romani per Sergio Ramelli, pm ricorre contro le assoluzioni: pericolo per la "ricostituzione" del partito fascista - La procura di Milano ha ricorso in appello contro l'assoluzione di 23 militanti di estrema destra assolti dall'accusa di "manifestazione fascista" per i saluti romani alla tradizionale commemorazione di Sergio Ramelli il 29 aprile 2019. Per il pm Pavone esiste il pericolo della "ricostituzione"... 🔗today.it

Milano, 50 anni dalla morte di Sergio Ramelli. Santanchè: “Sbagliato commemorarlo con saluti romani” - Il 29 aprile del 2025 ricorrono i 50 anni dalla morte a Milano di Sergio Ramelli, lo studente 18enne militante del Fronte della Gioventù che morì nel 1975 dopo l’aggressione da parte di un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia Operaia. Per l’occasione, si è tenuto un evento commemorativo in Regione Lombardia, al quale ha partecipato anche la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. 🔗lapresse.it

La Russa si infuria coi giornalisti alla cerimonia per Sergio Ramelli a Milano, il video: “Non voglio parlare dei saluti romani” - Milano – Come accaduto in altre occasioni, è avvenuto uno scontro verbale tra il presidente del Senato Ignazio La Russa e i giornalisti presenti alla commemorazione per i 50 anni della morte di Sergio Ramelli, lo studente milanese ucciso nel 1975 da un gruppo di giovani di estrema sinistra legati ad Avanguardia Operaia, poi condannati negli anni Ottanta. Alla cerimonia era presente anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala. 🔗ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

Saluti romani per Sergio Ramelli, pm ricorre contro le assoluzioni: pericolo per la ricostituzione del partito fascista; Saluti romani per Ramelli, pm ricorre contro le 23 assoluzioni; Oggi a Milano il corteo per ricordare Sergio Ramelli: saranno in duemila; Saluto romano per ricordare Sergio Ramelli: tutti assolti gli imputati. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Saluti romani per Sergio Ramelli, pm ricorre contro le assoluzioni: pericolo per la "ricostituzione" del partito fascista - Nel 2019 23 militanti di estrema destra erano stati accusati di apologia del fascismo. In serata il corteo per ricordare lo studente ucciso nel 1975 ... 🔗today.it

Milano ricorda Ramelli, mentre la Procura riapre il caso sui saluti romani di sette anni fa - Il sindaco presente ma senza fascia tricolore alla commemorazione: "Una via a Ramelli? No, a tutte le giovani vittime del terrorismo. Spero che ... 🔗affaritaliani.it

La Russa si infuria coi giornalisti alla cerimonia per Sergio Ramelli a Milano, il video: “Non voglio parlare dei saluti romani” - Durante la commemorazione per i 50 anni dalla morte del giovane studente, il presidente del Senato Ignazio ha litigato coi cronisti a proposito delle manifestazioni neofasciste previste in serata. Ecc ... 🔗msn.com