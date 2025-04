Saluti romani? Non voglio parlare di questo ma di Ramelli Vai via | La Russa sbotta alla domanda del Fatto

Ramelli con i Saluti romani? Ti sembra una domanda bella da fare? La domanda è che significato ha essere qui oggi a ricordare Ramelli, ha un significato contro ogni odio e violenza, contro ogni strumentalizzazione compresa la tua ultima domanda”. Ignazio La Russa sbotta alla domanda del Fattoquotidiano.it sulla possibilità che durante le commemorazioni per lo studente militante del Fronte della Gioventù, ucciso a 18 anni nel 1975, ci siano Saluti romani. “I Saluti romani una strumentalizzazione? Non mi sembrano una cosa essenziale.“, continua stizzito il presidente del Senato alla risposta del cronista, per poi allontanarlo in malo modo (“Vai, via”).Incalzato ancora da altri giornalisti, La Russa continua: “Non vi interessa che il sindaco sia qui e che ci siano manifestazioni per la pacificazione ma quante mani si alzeranno. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Saluti romani? Non voglio parlare di questo, ma di Ramelli. Vai via”: La Russa sbotta alla domanda del Fatto “Un messaggio per chi saluteràcon i? Ti sembra unabella da fare? Laè che significato ha essere qui oggi a ricordare, ha un significato contro ogni odio e violenza, contro ogni strumentalizzazione compresa la tua ultima”. Ignazio Ladelquotidiano.it sulla possibilità che durante le commemorazioni per lo studente militante del Fronte della Gioventù, ucciso a 18 anni nel 1975, ci siano. “Iuna strumentalizzazione? Non mi sembrano una cosa essenziale.“, continua stizzito il presidente del Senatorisposta del cronista, per poi allontanarlo in malo modo (“Vai, via”).Incalzato ancora da altri giornalisti, Lacontinua: “Non vi interessa che il sindaco sia qui e che ci siano manifestazioni per la pacificazione ma quante mani si alzeranno. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Daniele Fabbri, saluti romani e apologia di fascismo, ma non come vi immaginate - Probabilmente ultimamente vi sarà capitata la notizia di un comico italiano che è stato denunciato dal nostro presidente del consiglio, Giorgia Meloni, per averla definita “puzzona” all’interno di uno spettacolo di stand up. Ecco, quel comico è Daniele Fabbri, e il fatto, anche se sembra una barzelletta, è successo davvero. E quindi vi suonerà strano immaginarvi uno spettacolo di Daniele Fabbri condito da saluti romani e apologia di fascismo, ecco, ora vi spiego meglio, perché ovviamente nulla è come sembra. 🔗361magazine.com

Como, saluti romani a Dongo: contro manifestazione degli antifascisti - Un centinaio di neofascisti ha omaggiato questa mattina con saluti romani e rose rosse i 15 gerarchi fascisti che, in fuga con Mussolini verso la Svizzero, vennero catturati e fucilati 80 anni fa a Dongo, in provincia di Como, dai partigiani comandati da Walter Audisio, il 28 aprile del 1945. Sul parapetto che affaccia sul lago di Como, i neofascisti hanno da prima appeso i fiori e poi, ordinati su più file, hanno fatto la chiamata del presente facendo i saluti romani. 🔗lapresse.it

Santanché: “Sbaglia chi commemora Ramelli con saluti romani” - Le manifestazioni dell’estrema destra con il presente e i saluti romani in ricordo di Sergio Ramelli “non appartengono al nostro movimento politico di Fratelli d’Italia, non è certo il nostro elemento distintivo, niente di tutto questo può essere riconducibile a noi. Se poi ci sono altri che fanno questo mi dispiace perché sbagliano e non aiutano questo a pacificare”. Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché, a margine di un evento in Regione Lombardia su Sergio Ramelli, il 19enne militante del Fronte della Gioventù morto 50 anni fa dopo l’aggressione di un gruppo di Avanguardia ... 🔗lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Morte Sergio Ramelli, La Russa battibecca coi giornalisti: Saluti romani? Io ininfluente; Musk non ha fatto il saluto romano. Il fascismo è un'ossessione; Qual è la vera origine del saluto romano, che non si usava nell'antica Roma; Quei saluti romani al Carnevale. Non si può essere di destra senza rivalutare l’orrore del fascismo?. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano, la procura fa ricorso: “Pericolo di ricostituzione del partito fascista” - Il Tribunale di Milano ha assolto 23 militanti di estrema destra, imputati per "manifestazione fascista" per aver fatto saluti romani al corto ... 🔗fanpage.it

Ramelli, saluti romani: il pm ricorre contro 23 assoluzioni - La Procura ha presentato ricorso in appello contro la sentenza con cui il Tribunale aveva assolto "perché il fatto non sussiste" alcuni dei militanti di estrema destra, identificati tra oltre mille pa ... 🔗rainews.it

Santanchè: “Saluti romani? Chi li fa sbaglia, non aiutano la pacificazione” - "Saluto romani a Dongo? Sono manifestazioni che non hanno nulla a che vedere con Fratelli d'Italia". Le parole di Santanchè ai nostri microfoni [Video] ... 🔗ilfattoquotidiano.it