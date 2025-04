Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano la procura fa ricorso | “Pericolo di ricostituzione del partito fascista”

Milano ha assolto 23 militanti di estrema destra, imputati per "manifestazione fascista" per aver fatto Saluti romani al corto per Sergio Ramelli. Oggi, martedì 29 aprile, al cinquantesimo anniversario dalla morte, la procura ha fatto ricorso contro la sentenza: "Propaganda fascista". 🔗 Il Tribunale diha assolto 23 militanti di estrema destra, imputati per "manifestazione fascista" per aver fattoal corto per. Oggi, martedì 29 aprile, al cinquantesimo anniversario dalla morte, laha fattocontro la sentenza: "Propaganda fascista". 🔗 Fanpage.it

Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano, 23 assolti: “Nessun reato, solo omaggio e ricordo” - Lo scorso novembre il Tribunale di Milano ha assolto 23 imputati per "manifestazione fascista" per aver risposto alla "chiamata del presente" e fatto il "saluto romano" al corteo in memoria di Sergio Ramelli nel 2019. Per i giudici, quei gesti hanno avuto "solo una specifica valenza di omaggio e di ricordo".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Milano, 50 anni dalla morte di Sergio Ramelli. Santanchè: “Sbagliato commemorarlo con saluti romani” - Il 29 aprile del 2025 ricorrono i 50 anni dalla morte a Milano di Sergio Ramelli, lo studente 18enne militante del Fronte della Gioventù che morì nel 1975 dopo l’aggressione da parte di un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia Operaia. Per l’occasione, si è tenuto un evento commemorativo in Regione Lombardia, al quale ha partecipato anche la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. 🔗lapresse.it

Daniele Fabbri, saluti romani e apologia di fascismo, ma non come vi immaginate - Probabilmente ultimamente vi sarà capitata la notizia di un comico italiano che è stato denunciato dal nostro presidente del consiglio, Giorgia Meloni, per averla definita “puzzona” all’interno di uno spettacolo di stand up. Ecco, quel comico è Daniele Fabbri, e il fatto, anche se sembra una barzelletta, è successo davvero. E quindi vi suonerà strano immaginarvi uno spettacolo di Daniele Fabbri condito da saluti romani e apologia di fascismo, ecco, ora vi spiego meglio, perché ovviamente nulla è come sembra. 🔗361magazine.com

