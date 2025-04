Salita del Mortirolo e sicurezza | Tante parole ma ancora niente fatti

Salita del Passo del Mortirolo sul versante di Mazzo e la sua apertura per i ciclisti. Dopo numerose sollecitazioni da parte dell'associazione "Amici del Mortirolo", che ha chiesto la messa in sicurezza della strada, senza la quale non è, secondo. 🔗 Sondriotoday.it - Salita del Mortirolo e sicurezza: "Tante parole, ma ancora niente fatti" Torna a far discutere la situazione relativa alladel Passo delsul versante di Mazzo e la sua apertura per i ciclisti. Dopo numerose sollecitazioni da parte dell'associazione "Amici del", che ha chiesto la messa indella strada, senza la quale non è, secondo. 🔗 Sondriotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Salita del Mortirolo e sicurezza dei ciclisti: la palla passa alla Provincia - Nei giorni scorsi, nella sede della Comunità Montana di Tirano si è tenuto un incontro a cui hanno preso parte i sindaci della zona, il presidente, della Comunità Montana, quello del consorzio turistico e il presidente della Provincia di Sondrio per discutere delle questioni relative alla... 🔗sondriotoday.it

Dalla riqualificazione alla sicurezza, tante sfide per il futuro dell'edilizia. Cna: "Serve un grande patto di sistema" - "Prima un’iniezione straordinaria di risorse ha stimolato fortemente, ma senza una regia ordinata, la ristrutturazione e l’efficienza energetica del patrimonio edilizio; ora la riduzione dei bonus fiscali attuata con la recente Legge Finanziaria rischia di compromettere non solo il raggiungimento... 🔗forlitoday.it

Strada Mortirolo. Il traguardo: sicurezza in vista - La strada del Mortirolo va messa in sicurezza e, per stabilire tempi e modalità di intervento, il presidente della Provincia Davide Menegola ha proposto di istituire un protocollo di intesa fra le parti coinvolte. È questo, in sintesi, l’esito del tavolo di lavoro fortemente voluto dalla Comunità montana di Tirano, guidata da Giordana Caelli, proprio per parlare della salita del Mortirolo, quella mitica da Mazzo di Valtellina sulla quale sono state scritte pagine di storia del ciclismo, con il focus centrato sulla tematica della sua fruibilità, manutenzione e sicurezza. 🔗ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Salita del Mortirolo e sicurezza: Tante parole, ma ancora niente fatti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Salita del Mortirolo, la strada di Pantani a rischio chiusura. Il sindaco: “Servono soldi per allargarla e asfaltarla” - Mazzo di Valtellina (Sondrio) – Trovare i soldi per mettere in sicurezza e riqualificare la salita del Mortirolo ed evitare così la chiusura al traffico e ai ciclisti. Il comitato Amici del ... 🔗msn.com