Salerno si prepara al boom turistico per il Primo Maggio | eventi e cultura trainano le presenze

Salerno si appresta a vivere un lungo ponte del Primo Maggio all’insegna del turismo e della cultura. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la città sta registrando numeri importanti di visitatori, con un tasso di incoming già al 70%. «Salerno accoglie questo fine settimana con un boom di presenze – annuncia l’assessore comunale al Turismo Alessandro Ferrara – Moltissimi turisti, italiani e stranieri, hanno scelto ancora una volta la nostra città, confermandoci tra le mete più amate del Sud Italia»A trainare il successo, un ricco calendario di eventi: dal 1° al 4 Maggio torna la storica Fiera del Crocifisso Ritrovato, appuntamento che ogni anno richiama migliaia di visitatori, tra storia, tradizione e cultura.E l’estate sarà ancora più intensa: a giugno Salerno ospiterà il festival internazionale Salerno Letteratura, mentre a luglio Piazza della Libertà diventerà il centro della musica italiana con Salerno Sound, seguito dalla vivace Festa della Pizza. 🔗 Zon.it - Salerno si prepara al boom turistico per il Primo Maggio: eventi e cultura trainano le presenze si appresta a vivere un lungo ponte delall’insegna del turismo e della. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la città sta registrando numeri importanti di visitatori, con un tasso di incoming già al 70%. «accoglie questo fine settimana con undi– annuncia l’assessore comunale al Turismo Alessandro Ferrara – Moltissimi turisti, italiani e stranieri, hanno scelto ancora una volta la nostra città, confermandoci tra le mete più amate del Sud Italia»A trainare il successo, un ricco calendario di: dal 1° al 4torna la storica Fiera del Crocifisso Ritrovato, appuntamento che ogni anno richiama migliaia di visitatori, tra storia, tradizione e.E l’estate sarà ancora più intensa: a giugnoospiterà il festival internazionaleLetteratura, mentre a luglio Piazza della Libertà diventerà il centro della musica italiana conSound, seguito dalla vivace Festa della Pizza. 🔗 Zon.it

