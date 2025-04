Salerno Largo San Pietro a Corte | dal 1 maggio aperta tutti i giorni

aperta ai visitatori tutti i giorni della settimana, dal 1° maggio 2025, la Chiesa di San Pietro a Corte. La Fondazione di religione e di culto “Alfano I”, Ente Ecclesiastico costituito con la finalità di far riscoprire il cammino di fede della Chiesa locale attraverso la fruizione dei beni e delle opere appartenenti al patrimonio storico-artistico dell’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno, nell’ambito del progetto “Salerno Sacra”, ha esteso il servizio di accoglienza dei visitatori – già affidato alla “Salerno Opera s.r.l. Impresa Sociale” per le visite presso la Cattedrale, il Museo Diocesano, la Chiesa di San Giorgio e il Tempio di Pomona – alla Chiesa di San Pietro a Corte, sita nel cuore del centro storico di Salerno, in Largo San Pietro a Corte. “Un altro luogo di grande valore storico, culturale ed artistico, quale la Chiesa di San Pietro a Corte, potrà finalmente accogliere quotidianamente i molti visitatori della nostra città, come da più parti richiesto. 🔗 Zon.it - Salerno, “Largo San Pietro a Corte”: dal 1° maggio aperta tutti i giorni Saràai visitatoridella settimana, dal 1°2025, la Chiesa di San. La Fondazione di religione e di culto “Alfano I”, Ente Ecclesiastico costituito con la finalità di far riscoprire il cammino di fede della Chiesa locale attraverso la fruizione dei beni e delle opere appartenenti al patrimonio storico-artistico dell’Arcidiocesi di– Campagna – Acerno, nell’ambito del progetto “Sacra”, ha esteso il servizio di accoglienza dei visitatori – già affidato alla “Opera s.r.l. Impresa Sociale” per le visite presso la Cattedrale, il Museo Diocesano, la Chiesa di San Giorgio e il Tempio di Pomona – alla Chiesa di San, sita nel cuore del centro storico di, inSan. “Un altro luogo di grande valore storico, culturale ed artistico, quale la Chiesa di San, potrà finalmente accogliere quotidianamente i molti visitatori della nostra città, come da più parti richiesto. 🔗 Zon.it

