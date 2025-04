Sala e La Russa sono d’accordo nell’intitolare una via di Milano alle vittime del terrorismo di destra e di sinistra

Milano – destra e sinistra si incontrano nel condannare la violenza politica. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, di centrosinistra, e il presidente del Senato Ignazio La Russa, di Fratelli d’Italia, si sono detti d’accordo nell’intenzione di intitolare una via o una piazza di Milano ai giovani vittime del terrorismo politico, sia di destra che di sinistra.“Io credo che sarebbe una buona cosa”, ha detto Sala, “ma so che sarà una cosa che non metterà nessuno d'accordo”. Il primo cittadino si è espresso in tal senso a margine della commemorazione di Sergio Ramelli, il giovane studente ucciso 50 anni fa da militanti di estrema sinistra. Cerimonia durante la quale, peraltro, La Russa ha litigato coi giornalisti a proposito dei saluti romani legati alle manifestazioni extraparlamentari in memoria di Ramelli. 🔗 Ilgiorno.it - Sala e La Russa sono d’accordo nell’intitolare una via di Milano alle vittime del terrorismo di destra e di sinistra si incontrano nel condannare la violenza politica. Il sindaco diGiuseppe, di centro, e il presidente del Senato Ignazio La, di Fratelli d’Italia, sidettinell’intenzione di intitolare una via o una piazza diai giovanidelpolitico, sia diche di.“Io credo che sarebbe una buona cosa”, ha detto, “ma so che sarà una cosa che non metterà nessuno d'accordo”. Il primo cittadino si è espresso in tal senso a margine della commemorazione di Sergio Ramelli, il giovane studente ucciso 50 anni fa da militanti di estrema. Cerimonia durante la quale, peraltro, Laha litigato coi giornalisti a proposito dei saluti romani legatimanifestazioni extraparlamentari in memoria di Ramelli. 🔗 Ilgiorno.it

