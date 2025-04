Saelemaekers tra Roma e Milan il rebus perdura | vale la pena spendere 25 milioni?

Una sbornia niente male quella di San Siro, vissuta da lontano da tutto il popolo giallorosso, vista l'impossibilità a partecipare alla trasferta, ma non per questo meno euforica. Roma coraggiosa che ha meritato il bottino pieno, essenziale per continuare a sognare un piazzamento Champions League che avrebbe dell'impensabile, e molto passa dalla sfida ad una Fiorentina che riabbraccia Kean per l'occasione. Le somme si tireranno a fine anno, con il futuro di più di un giocatore, come quello di Alexis Saelemaekers ad esempio, che potrebbe passare proprio dalla conquista del 4° posto.90? in panchina per il belga contro l'Inter, decisamente una sorpresa alla lettura delle formazioni ufficiali, con Ranieri che ha calato la mossa vincente Soulé a tutta fascia e Shomurodov in coppia con Dovbyk davanti.

Roma, rebus Saelemaekers: il Milan vuole blindarlo - Archiviata la vittoria per 1-0 con il Parma, per la Roma è già tempo di scendere in campo. I giallorossi stanno dimostrando di aver intrapreso la retta via in questo inizio 2025 e vogliono confermarsi anche in campo internazionale. Sullo sfondo, infatti, ci sono i playoff di Europa League. L’obiettivo è quello di strappare il pass per gli ottavi di finale, l’ultimo grande obiettivo dell’annata. I capitolini stanno preparando in ogni minimo dettaglio la sfida con il Porto, in programma oggi 20 febbraio alle 18:45 allo stadio Olimpico. 🔗sololaroma.it

Milan, super colpo dalla Roma: la chiave è Saelemaekers - Un incastro che può risolvere i problemi di entrambe le squadre: Saelemaekers resta a Roma, e il Milan costruisce il suo futuro con un doppio colpo sorprendente Milan, super colpo dalla Roma: la chiave è Saelemaekers (Foto: LaPresse) – serieanews.comC’è un momento, in ogni stagione, in cui le grandi manovre iniziano senza far rumore. Nessun annuncio, nessuna breaking news. Solo telefonate, sguardi incrociati tra dirigenti, conti che tornano — o che potrebbero tornare. 🔗serieanews.com

Calciomercato Milan, dialoghi in corso con la Roma sull’asse Abraham-Saelemaekers: le ultime - Calciomercato Milan, Tammy Abraham potrebbe essere confermato e rimanere in rossonero: dialoghi in corso con la Roma Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, l’attaccante inglese Tammy Abraham potrebbe essere riscattato in estate e diventare effettivamente un nuovo giocatore del Milan a partire dalla prossima stagione. Sono in corso i dialoghi con la […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Roma: Saelemaekers verso la riconferma - Quale sarà il futuro di Alexis Saelemaekers? Il giocatore belga, che in questa stagione ha vestito i colori giallorossi della Roma, ... 🔗calcioline.com

Abraham Milan, l’attaccante inglese vuole rimanere in rossonero: rebus ingaggio da risolvere, questa la posizione della Roma - Abraham resterebbe volentieri al Milan, ma c’è da trovare la quadra con la Roma, che sarebbe felice di tenersi Saelemaekers. Stipendio (circa 4,5M netti) e valutazione (la Roma per ora non scende da ... 🔗milannews24.com

Milan, torna di moda Lucca: intreccio con la Roma e che succede con Abraham - Lucca al Milan - Torna di moda il nome di Lucca per il Milan, ma il possibile colpo è legato alla Roma: come può cambiare il futuro di Abraham ... 🔗fantamaster.it