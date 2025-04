Sacchi neri e capannoni fantasma | smascherata maxi rete di traffico illecito di rifiuti tessili tra Prato e Pistoia | dieci indagati

traffico illecito di rifiuti speciali, nascosta dietro la facciata di imprese tessili, è stata smascherata dai Carabinieri del Noe di Firenze e del gruppo tutela ambientale e sicurezza energetica di Roma, con il supporto dei comandi provinciali di Prato, Pistoia e Napoli. dieci persone sono indagate per reati ambientali gravi, tra cui gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva; coinvolte anche tre società, che dovranno rispondere in sede penale per responsabilità amministrativa da reato, poiché gestite da soggetti con ruoli apicali tra gli indagati.L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Firenze, è partita nel febbraio 2023 e ha toccato numerose province toscane, con un focus particolare su Prato e Pistoia. 🔗 Lanazione.it - Sacchi neri e capannoni fantasma: smascherata maxi rete di traffico illecito di rifiuti tessili tra Prato e Pistoia: dieci indagati Firenze, 28 aprile 2025 – Una vera e propria filiera deldispeciali, nascosta dietro la facciata di imprese, è statadai Carabinieri del Noe di Firenze e del gruppo tutela ambientale e sicurezza energetica di Roma, con il supporto dei comandi provinciali die Napoli.persone sono indagate per reati ambientali gravi, tra cui gestione illecita die realizzazione di discarica abusiva; coinvolte anche tre società, che dovranno rispondere in sede penale per responsabilità amministrativa da reato, poiché gestite da soggetti con ruoli apicali tra gli.L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Firenze, è partita nel febbraio 2023 e ha toccato numerose province toscane, con un focus particolare su. 🔗 Lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

Prato, la Municipale sequestra un furgone con una tonnellata di sacchi neri - Prato, 12 aprile 2025 - Conteneva una tonnellata di scarti tessili il furgone bloccato dalla Polizia municipale nella zona sud di Prato durante le attività di controllo del territorio della notte appena trascorsa. Senza l’intervento degli agenti di piazza dei Macelli il carico di sacchi neri sarebbe finito in qualche fosso o in campagna con gravi conseguenze per l’ambiente e il decoro urbano. Nel dettaglio. 🔗lanazione.it

Sacchi neri, l’emergenza chiede soluzioni - Prato al centro della lotta all’abbandono di rifiuti, con azioni di guerrilla marketing contro il degrado ambientale promosse da Alia Multiutility insieme al Comune. Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione, gli ispettori ambientali hanno effettuato un sopralluogo in via Bogaia, dove sono stati rinvenuti oltre 100 sacchi di rifiuti tessili abbandonati. Per denunciare l’inciviltà di questi gesti, sul materiale è stato applicato un appariscente adesivo giallo e nero con il messaggio: ‘Ritiro in corso. 🔗lanazione.it

Savona, "sequestrate": cosa hanno trovato nei sacchi neri - La Guardia di Finanza di Savona ha scoperto e stroncato un maxi traffico internazionale di droga: cinque le persone arrestate e tre tonnellate di stupefacente sequestrato. Si tratta di hashish e marijuana che una volta immessi sul mercato avrebbero generato oltre 9 milioni di euro di profitto. Le autorità hanno individuato un gruppo criminale che, approfittando di un'attività di copertura legata alla coltivazione legale di cannabis light, produceva ingentissimi quantitativi di hashish e di marijuana con THC. 🔗liberoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Sacchi neri e capannoni fantasma: smascherata maxi rete di traffico illecito di rifiuti tessili tra Prato e Pistoia: dieci indagati; Milano, viaggio nelle «dark kitchen»: i capannoni fantasma dove si preparano sushi, pizze e gli altri pasti che ci consegnano i rider. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sacchi neri e capannoni fantasma: smascherata maxi rete di traffico illecito di rifiuti tessili tra Prato e Pistoia: dieci indagati - compressi in balle o insaccati in grossi sacchi neri, e poi trasportati abusivamente in capannoni industriali dismessi, occupati senza autorizzazione, o abbandonati in aree rurali, spesso sottoposte a ... 🔗lanazione.it

Sacchi neri, abbandoni e indagini : "240 blitz ambientali in un anno" - Ogni qualvolta che la polizia municipale individua un abbandono analizza il contenuto dei sacchi neri e avvia le indagini:"La nostra polizia municipale sta lavorando per ricostruire la filiera ... 🔗lanazione.it

Sequestrata una tonnellata di sacchi neri di scarti tessili - Senza l’intervento degli agenti di piazza dei Macelli il carico di sacchi neri sarebbe finito in qualche fosso o in campagna con gravi conseguenze per l’ambiente e il decoro urbano. 🔗gonews.it