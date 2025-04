Sacchi | il Napoli ha la miglior difesa del torneo non ha i migliori difensori Quello di Conte è un capolavoro

Sacchi: “il Napoli ha la miglior difesa del torneo, non ha i migliori difensori. Quello di Conte è un capolavoro”Quello di Conte è un capolavoro, anche se il Napoli non dovesse vincere lo scudetto. Parola di Arrigo Sacchi che sulla Gazzetta spiega il perché non c’era migliore allenatore di Conte per riportare la squadra in altro dopo il decimo posto.Leggi anche: Sacchi: per l’organico a disposizione e le cessioni di gennaio, il Napoli ha già costruito una piccola impresaNessuno avrebbe potuto fare meglio di ConteLe parole di Sacchi sulla Gazzetta:Cominciamo a chiamare le cose con il loro nome, e dunque diciamo che Antonio Conte, quest’anno a Napoli, sta facendo un capolavoro. So con assoluta certezza che nessuno avrebbe potuto fare meglio di Conte, e lo dico perché conosco la realtà di Napoli. 🔗 Ilnapolista.it - Sacchi: “il Napoli ha la miglior difesa del torneo, non ha i migliori difensori. Quello di Conte è un capolavoro” : “ilha ladel, non ha idiè undiè un, anche se ilnon dovesse vincere lo scudetto. Parola di Arrigoche sulla Gazzetta spiega il perché non c’erae allenatore diper riportare la squadra in altro dopo il decimo posto.Leggi anche:: per l’organico a disposizione e le cessioni di gennaio, ilha già costruito una piccola impresaNessuno avrebbe potuto fare meglio diLe parole disulla Gazzetta:Cominciamo a chiamare le cose con il loro nome, e dunque diciamo che Antonio, quest’anno a, sta facendo un. So con assoluta certezza che nessuno avrebbe potuto fare meglio di, e lo dico perché conosco la realtà di. 🔗 Ilnapolista.it

