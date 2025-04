Sacchi esalta Conte | Ha un pregio enorme in più di Inzaghi E poi su McTominay e De Laurentiis…

Sacchi ha parlato del Napoli di Antonio Conte, esaltando il suo lavoro e paragonandolo a quello di Inzaghi: le dichiarazioni con dei retroscenaAi microfoni del Mattino, Arrigo Sacchi ha parlato a 360 gradi della lotta per lo scudetto, con il Napoli di Conte in vantaggio di 3 punti sull’Inter di Simone Inzaghi. L’ex allenatore si è concentrato proprio sulle due figure, svelando anche un retroscena particolare sul tecnico salentino. Non sono mancati anche messaggi positivi nei confronti di Scott McTominay e di Aurelio De Laurentiis.In apertura di intervista, Sacchi si è subito concentrato sulla possibile vittoria dello scudetto da parte degli azzurri sul lavoro di Conte:“Era un’impresa impossibile pensare di poter conquistare questo scudetto. Conte l’ha resa possibile. Credo che, a parte Antonio, nessuno pensava davvero che il Napoli potesse arrivare fino in fondo. 🔗 Spazionapoli.it - Sacchi esalta Conte: “Ha un pregio enorme in più di Inzaghi”. E poi su McTominay e De Laurentiis… Arrigoha parlato del Napoli di Antoniondo il suo lavoro e paragonandolo a quello di: le dichiarazioni con dei retroscenaAi microfoni del Mattino, Arrigoha parlato a 360 gradi della lotta per lo scudetto, con il Napoli diin vantaggio di 3 punti sull’Inter di Simone. L’ex allenatore si è concentrato proprio sulle due figure, svelando anche un retroscena particolare sul tecnico salentino. Non sono mancati anche messaggi positivi nei confronti di Scotte di Aurelio De Laurentiis.In apertura di intervista,si è subito concentrato sulla possibile vittoria dello scudetto da parte degli azzurri sul lavoro di:“Era un’impresa impossibile pensare di poter conquistare questo scudetto.l’ha resa possibile. Credo che, a parte Antonio, nessuno pensava davvero che il Napoli potesse arrivare fino in fondo. 🔗 Spazionapoli.it

