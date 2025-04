Sacchi applaude Conte | È lui la garanzia Nessuno credeva nello scudetto del Napoli

Sacchi applaude Conte: «È lui la garanzia. Nessuno credeva nello scudetto del Napoli»">Napoli – «Io non ho mai chiesto garanzie sui calciatori ai miei presidenti. La garanzia per vincere ero io. Come lo è oggi Conte». Così Arrigo Sacchi, il vate di Fusignano, racconta con ammirazione la scalata del Napoli di Antonio Conte verso il quarto scudetto della sua storia. Un’impresa che per l’ex tecnico del Milan degli Invincibili «era impossibile, e che Antonio ha reso possibile».In una lunga intervista rilasciata a Pino Taormina per Il Mattino, Sacchi ripercorre con lucidità la rinascita azzurra e la capacità di Conte di incidere, dentro e fuori dal campo:«Credo che Nessuno, a parte lui, pensasse davvero che il Napoli potesse arrivare in cima. Il segreto? Non si crede un fenomeno. Sa che il successo si costruisce col lavoro quotidiano. 🔗 Napolipiu.com - Sacchi applaude Conte: «È lui la garanzia. Nessuno credeva nello scudetto del Napoli» : «È lui ladel»">– «Io non ho mai chiesto garanzie sui calciatori ai miei presidenti. Laper vincere ero io. Come lo è oggi». Così Arrigo, il vate di Fusignano, racconta con ammirazione la scalata deldi Antonioverso il quartodella sua storia. Un’impresa che per l’ex tecnico del Milan degli Invincibili «era impossibile, e che Antonio ha reso possibile».In una lunga intervista rilasciata a Pino Taormina per Il Mattino,ripercorre con lucidità la rinascita azzurra e la capacità didi incidere, dentro e fuori dal campo:«Credo che, a parte lui, pensasse davvero che ilpotesse arrivare in cima. Il segreto? Non si crede un fenomeno. Sa che il successo si costruisce col lavoro quotidiano. 🔗 Napolipiu.com

