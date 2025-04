Sacbo approva il bilancio 2024 | investiti 138 milioni per la sostenibilità

Sacbo approva il bilancio 2024: investiti 13,8 milioni per la sostenibilità - Bergamo. L’Assemblea degli Azionisti di Sacbo ha approvato il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo 2024, che include il bilancio d’esercizio di Sacbo Spa e quello della società interamente controllata BGY International Services Srl. Anche nel 2024 è proseguita la crescita del traffico passeggeri, in continuità con la ripresa post-Covid, consentendo di consolidare la competitività dell’aeroporto di Bergamo sia a livello nazionale, dove risulta stabilmente al terzo posto dopo Fiumicino e Malpensa, sia a livello europeo, dove occupa la trentaquattresima posizione. 🔗bergamonews.it

