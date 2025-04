Sabrina Salerno | “Non mi sono mai sentita figlia mio padre non mi accettava Ho fatto il test del Dna a 45 anni”

Sabrina Salerno è stata ospite dello show di Alessia Marcuzzi su Rai2, Obbligo o Verità, nel quale si è raccontata senza remore. La showgirl ha ricordato i suoi inizi nel mondo dello spettacolo, ha parlato del rapporto col suo corpo e, infine, dell'assenza del padre. 🔗 è stata ospite dello show di Alessia Marcuzzi su Rai2, Obbligo o Verità, nel quale si è raccontata senza remore. La showgirl ha ricordato i suoi inizi nel mondo dello spettacolo, ha parlato del rapporto col suo corpo e, infine, dell'assenza del. 🔗 Fanpage.it

