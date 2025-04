Sabrina Impacciatore si toglie un sassolino contro alcune colleghe invidiose del suo successo

Sabrina Impacciatore sull'invidia percepita da alcune colleghe per il successo ottenutoL'articolo Sabrina Impacciatore si toglie un sassolino contro alcune colleghe invidiose del suo successo proviene da Novella 2000.

Sabrina Impacciatore nel film “G20” con Viola Davis: «Ho studiato le donne di potere» - (askanews) – Continua la sua scalata a Hollywood Sabrina Impacciatore, che dal 10 aprile arriva su Prime Video a fianco di Viola Davis nel film G 20. L’attrice premio Oscar interpreta il Presidente degli Stati Uniti, che diventa l’obiettivo numero uno quando un vertice del G20 finisce sotto assedio. Sabrina Impacciatore interpreta invece Elena Romano, la Presidente del Fondo Monetario Internazionale. 🔗amica.it

Sabrina Impacciatore: “Mi sono sentita spesso un transessuale. Le droghe? Le ho provate tutte” - L’attrice Sabrina Impacciatore è tra le ospiti della prima puntata di Belve, la cui nuova edizione prende il via su Rai 2 nella serata di martedì 29 aprile. Intervistata da Francesca Fagnani, l’interprete ha rivelato di aver provato tutte le droghe: “Le più affascinanti sono state quelle allucinogene. E ci sono rimasta sotto”. Impacciatore, quindi, rivela cosa ha provato: “Nove ore di trip non posso raccontarle. 🔗tpi.it

La straordinaria carriera di Sabrina Impacciatore - Un viaggio tra difficoltà e successi che ha portato l'attrice a brillare a Hollywood. Leggi tutto Sabrina Impacciatore: da rifiutata a star di Hollywood su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Impacciatore: In America esplosa con un film, in Italia recito dal 2000. Uno due domande se le fa; Sabrina Impacciatore: A Hollywood una battuta mi ha reso una star, in Italia sconto il mio passato in tv.

Sabrina Impacciatore a capo dell'Fmi nel kolossal G20: "Il mio ruolo come un vento freddo, ho lavorato per umanizzarlo" - La carriera di Sabrina Impacciatore negli Usa è ormai avviatissima, dopo essere stata tra i protagonisti dell’amatissima serie "The White Lotus". Ora è al centro di un’altra grande ... 🔗huffingtonpost.it

G20 e l'intervista a Sabrina Impacciatore: “L'umanità avrebbe bisogno di guide empatiche, non di leader” - Per cogliere la bravura di Sabrina Impacciatore vi rimandiamo all'ultima puntata della seconda stagione di Call My Agent - Italia. Interpreta se stessa, scherzando sulla sua avviatissima seconda ... 🔗movieplayer.it

Sabrina Impacciatore in G20: "Il mio personaggio? Un vento freddo. Ma l'ho reso umano" - In occasione dell’uscita di G20, il thriller internazionale disponibile da giovedì 10 aprile su Prime Video, abbiamo incontrato Sabrina Impacciatore. L’attrice italiana interpreta una ... 🔗repubblica.it