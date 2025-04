Sabaudia pistola e proiettili sotterrati in un campo agricolo | indagano i carabinieri

Sabaudia, 29 aprile 2025 – Ieri mattina, i militari dell'Arma dei carabinieri sono intervenuti presso l'abitazione di un bracciante agricolo a Sabaudia, dopo una richiesta di intervento pervenuta al 112 N.U.E. L'uomo, mentre arava un terreno adiacente alla sua abitazione, ha rinvenuto un barattolo contenente una pistola calibro 357 con matricola illeggibile e 6 proiettili.L'intervento dei carabinieri è stato immediato e accurato. I militari hanno eseguito un sopralluogo dettagliato, procedendo al sequestro dell'arma e del relativo munizionamento. L'obiettivo è quello di condurre accertamenti per ricostruire la matricola e analizzare le caratteristiche balistiche dell'arma, al fine di stabilire se sia stata utilizzata in eventi delittuosi.Le forze dell'ordine sono impegnate a garantire la sicurezza della comunità e a prevenire eventuali rischi legati alla presenza di armi illegali.

