Sabatini ci sguazza | Inter bello tutto ma vincono gli altri Zero titoli…

Sabatini, ospite a Microfono Aperto in diretta su Radio Sportiva, ha commentato il recente periodo dell’Inter. Il giornalista giudicherebbe negativa la stagione dei nerazzurri, se non dovessero vincere nessun trofeo da qui a fine stagione.IL COMMENTO – Sandro Sabatini non fa sconti all’Inter: per il giornalista la stagione dei nerazzurri sarebbe da giudicare negativa nel caso finisse senza trofei: «Un conto è essere orgogliosi di quello che si fa, però vincere è sempre più importante. Va accettato questo, è giusto che i tifosi dell’Inter e la squadra stessa siano orgogliosi del cammino fatto, ma è altrettanto giusto dire che la Coppa Italia la vince il Bologna o il Milan, il campionato lo vince il Napoli, e la Champions League ora vedremo. Non è una critica a priori a Inzaghi o ai calciatori, ma perché squadra è costruita per vincere. 🔗 Inter-news.it - Sabatini ci sguazza: «Inter, bello tutto ma vincono gli altri. Zero titoli…» Sandro, ospite a Microfono Aperto in diretta su Radio Sportiva, ha commentato il recente periodo dell’. Il giornalista giudicherebbe negativa la stagione dei nerazzurri, se non dovessero vincere nessun trofeo da qui a fine stagione.IL COMMENTO – Sandronon fa sconti all’: per il giornalista la stagione dei nerazzurri sarebbe da giudicare negativa nel caso finisse senza trofei: «Un conto è essere orgogliosi di quello che si fa, però vincere è sempre più importante. Va accettato questo, è giusto che i tifosi dell’e la squadra stessa siano orgogliosi del cammino fatto, ma è altrettanto giusto dire che la Coppa Italia la vince il Bologna o il Milan, il campionato lo vince il Napoli, e la Champions League ora vedremo. Non è una critica a priori a Inzaghi o ai calciatori, ma perché squadra è costruita per vincere. 🔗 Inter-news.it

Cosa riportano altre fonti

Sabatini, dall’Inter a Ranieri: “La Roma deve fare la Champions” - -3 al ritorno in campo della Roma, un giorno in più rispetto al previsto per i funerali del Papa, e mentre Ranieri studia l’11 migliore da schierare contro i nerazzurri, con l’idea della coppia Dovbyk-Shomurodov in testa, parla Walter Sabatini a Il Tempo: “Che partita è per me? L’Inter è un grande rimpianto, un mio errore contrattuale, una scelta sbagliata a livello professionale per la quale ho rammarico. 🔗sololaroma.it

Balzaretti su Napoli Inter: «La vittoria dei nerazzurri sarebbe un bello step ma…» - di RedazioneBalzaretti analizza Napoli Inter in programma sabato 1 marzo. L’ex calciatore ha detto la sua sullo scontro al vertice del weekend Intervenuto nel corso di Cronache di Spogliatoio, Balzaretti, ex giocatore e adesso commentatore sportivo DAZN ha analizzato Napoli Inter in programma sabato 1 marzo. Lo scontro al vertice sarà un importante banco di prova per entrambe le squadre che stanno lottando per lo scudetto. 🔗internews24.com

Sabatini: “Il Napoli combatte, ma dare l’Inter per spacciata è un azzardo” - CalcioBox – Sabatini: “Il Napoli combatte, ma dare l’Inter per spacciata è un azzardo” Il dirigente sportivo, Walter Sabatini, è intervenuto per commentare la situazione … L'articolo Sabatini: “Il Napoli combatte, ma dare l’Inter per spacciata è un azzardo” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sabatini rivela: «L’addio all’Inter è stata la scelta peggiore della mia carriera, non me lo perdonerò mai» - Sabatini, il dirigente sportivo è tornato sull’addio all’Inter: le sue dichiarazioni Walter Sabatini, noto dirigente sportivo ed ex direttore tecnico dell’Inter, ha recentemente rilasciato ... 🔗informazione.it

Sabatini: “Sconfitta Inter? Mi incuriosisce quello che comporterà” - Il giornalista Sandro Sabatini, è intervenuto nel post-gara di Coppa Italia, tra Inter e Milan, persa dai nerazzurri per 0-3: “Mi sorprende di più la vittoria del Milan o la sconfitta dell’Inter? 🔗forzazzurri.net

Walter Sabatini: “Addio all’Inter? Scelta peggiore della mia carriera, non me lo perdonerò mai” - Recentemente, Sabatini aveva parlato anche di Sucic in chiave Inter. "Tutte le squadre sono migliorabili, lo è anche il Real Madrid, anche se è imbottito di campioni. Il Napoli ha fatto bene a cedere ... 🔗fcinter1908.it