S S Arezzo | rinnovo fino al 2028 per il DS Nello Cutolo e mister Cristian Bucchi

Arezzo ha annunciato ufficialmente, tramite due distinti comunicati pubblicati sul proprio sito, il prolungamento del contratto del Direttore Sportivo Nello Cutolo e dell’allenatore Cristian Bucchi. Sebbene l’accordo fosse inizialmente valido fino al 2027, le parti hanno scelto di estenderlo di un ulteriore anno, fino al 2028.Nello Cutolo, figura simbolo della società amaranto prima da calciatore, poi da capitano e infine da dirigente, ha avviato la sua carriera dietro la scrivania proprio ad Arezzo, dapprima collaborando con Paolo Giovannini e, da questa stagione, assumendo la piena responsabilità del ruolo di DS.Cristian Bucchi, subentrato in corso d’opera a Emanuele Troise, ha guidato la squadra in 13 partite ottenendo 8 vittorie e 5 sconfitte, senza mai pareggiare. Un rendimento che ha consentito all’Arezzo di chiudere la stagione regolare al 5° posto, guadagnandosi il diritto di disputare il primo turno dei playoff in casa contro il Gubbio, formazione peggio classificata. 🔗 Lortica.it - S.S. Arezzo: rinnovo fino al 2028 per il DS Nello Cutolo e mister Cristian Bucchi La SSha annunciato ufficialmente, tramite due distinti comunicati pubblicati sul proprio sito, il prolungamento del contratto del Direttore Sportivoe dell’allenatore. Sebbene l’accordo fosse inizialmente validoal 2027, le parti hanno scelto di estenderlo di un ulteriore anno,al, figura simbolo della società amaranto prima da calciatore, poi da capitano e infine da dirigente, ha avviato la sua carriera dietro la scrivania proprio ad, dapprima collaborando con Paolo Giovannini e, da questa stagione, assumendo la piena responsabilità del ruolo di DS., subentrato in corso d’opera a Emanuele Troise, ha guidato la squadra in 13 partite ottenendo 8 vittorie e 5 sconfitte, senza mai pareggiare. Un rendimento che ha consentito all’di chiudere la stagione regolare al 5° posto, guadagnandosi il diritto di disputare il primo turno dei playoff in casa contro il Gubbio, formazione peggio classificata. 🔗 Lortica.it

Arezzo: Manzo elogia la squadra, Tavernelli verso il rinnovo - "Insieme possiamo raggiungere cose che sembravano impossibili. Continuate a credere, continuate a lottare e non mollate mai. Fiero della mia squadra". Firmato Guglielmo Manzo. Il presidente ha affidato ai social un messaggio all’indomani della vittoria sula Lucchese e in vista sopratutto dei playoff. Sembrano lontani anni luce gli strali del patron contro i giocatori: dal ritiro punitivo dopo la sconfitta nel derby d’andata a Perugia, all’epiteto "testa di c. 🔗sport.quotidiano.net

Arezzo 2020, il punto della situazione politica ad un anno dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale - Arezzo, 28 febbraio 2025 – Una conferenza stampa per fare il punto della situazione politica ad un anno dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Arezzo. Il senso e l’importanza di questo appuntamento è riassunto da Francesco Romizi che rappresenta Arezzo 2020 in Consiglio Comunale. «È uno stimolo a partire velocemente nella costruzione del programma elettorale politico alternativo alla destra e a giungere alla scelta condivisa della o del candidato a sindaco. 🔗lanazione.it

