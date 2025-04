Ryanair le nuove regole su carte d’imbarco e check-in rinviate a novembre | ecco cosa non cambia e le bufale a cui fare attenzione

Ryanair ha deciso di posticipare l’entrata in vigore delle nuove regole che avrebbero reso obbligatorio l’utilizzo dell’app mobile per effettuare il check-in e presentare la carta d’imbarco esclusivamente in formato digitale. La novità, inizialmente prevista per maggio 2025, slitta al 3 novembre 2025, in coincidenza con l’inizio dell’operativo invernale della compagnia aerea irlandese.cosa cambierà a novembreLa modifica annunciata da Ryanair mira a eliminare progressivamente la necessità di stampare la carta d’imbarco, spingendo tutti i passeggeri a utilizzare l’app Ryanair. Una volta a regime, chi si presenterà al banco per effettuare il check-in o per stampare la carta d’imbarco (operazioni già oggi a pagamento – rispettivamente circa 60 e 23 euro) potrebbe incorrere in costi ancora maggiori o trovare il servizio non più disponibile per la propria tariffa. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Ryanair, le nuove regole su carte d’imbarco e check-in rinviate a novembre: ecco cosa non cambia e le bufale a cui fare attenzione Niente panico (almeno per ora) per chi non ama affidarsi esclusivamente allo smartphone in aeroporto.ha deciso di posticipare l’entrata in vigore delleche avrebbero reso obbligatorio l’utilizzo dell’app mobile per effettuare il-in e presentare la cartaesclusivamente in formato digitale. La novità, inizialmente prevista per maggio 2025, slitta al 32025, in coincidenza con l’inizio dell’operativo invernale della compagnia aerea irlandese.cambierà aLa modifica annunciata damira a eliminare progressivamente la necessità di stampare la carta, spingendo tutti i passeggeri a utilizzare l’app. Una volta a regime, chi si presenterà al banco per effettuare il-in o per stampare la carta(operazioni già oggi a pagamento – rispettivamente circa 60 e 23 euro) potrebbe incorrere in costi ancora maggiori o trovare il servizio non più disponibile per la propria tariffa. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

