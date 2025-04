Ryanair carta d’imbarco digitale obbligatoria rinviata e niente agevolazioni

Ryanair rinvia l’addio alla carta d’imbarco: le nuove regole sul check-in digitale entreranno in vigore solo dal 3 novembre 2025. Il passaggio obbligatorio che prevede l’utilizzo esclusivao dell’app, previsto inizialmente per maggio, slitta quindi all’inizio dell’orario invernale. La compagnia irlandese guadagna così qualche mese in più per preparare i passeggeri al cambiamento, che punta a rendere i viaggi più veloci, sostenibili e completamente digitali.Ryanair cambia tutto: solo carte d’imbarco digitali da novembre 2025Dal 3 novembre 2025 Ryanair, dopo aver esplicitato le fake news sulle multe, non accetterà più carte d’imbarco stampate: i passeggeri dovranno completare il check-in online o via app e utilizzare il boarding pass digitale generato nell’app “myRyanair”.La compagnia irlandese sottolinea che oggi già l’80% dei suoi 200 milioni di clienti utilizza il pass digitale sullo smartphone . 🔗 Quifinanza.it - Ryanair, carta d’imbarco digitale obbligatoria rinviata e niente agevolazioni rinvia l’addio alla: le nuove regole sul check-inentreranno in vigore solo dal 3 novembre 2025. Il passaggio obbligatorio che prevede l’utilizzo esclusivao dell’app, previsto inizialmente per maggio, slitta quindi all’inizio dell’orario invernale. La compagnia irlandese guadagna così qualche mese in più per preparare i passeggeri al cambiamento, che punta a rendere i viaggi più veloci, sostenibili e completamente digitali.cambia tutto: solo cartedigitali da novembre 2025Dal 3 novembre 2025, dopo aver esplicitato le fake news sulle multe, non accetterà più cartestampate: i passeggeri dovranno completare il check-in online o via app e utilizzare il boarding passgenerato nell’app “my”.La compagnia irlandese sottolinea che oggi già l’80% dei suoi 200 milioni di clienti utilizza il passsullo smartphone . 🔗 Quifinanza.it

