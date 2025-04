Russia Lavrov | Tregua di Putin significa l' avvio di negoziati diretti | Kellogg | Cessate il fuoco di tre giorni è assurdo

Cessate il fuoco, come reso noto da Putin, sarà dall'8 al 10 maggio. Zelensky chiede di "non regalare" alcun territorio al suo omologo russo. Medvedev minaccia "Svezia e Finlandia "anche con il nucleare" 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Russia, Lavrov: "Tregua di Putin significa l'avvio di negoziati diretti" | Kellogg: "Cessate il fuoco di tre giorni è assurdo" Ilil, come reso noto da, sarà dall'8 al 10 maggio. Zelensky chiede di "non regalare" alcun territorio al suo omologo russo. Medvedev minaccia "Svezia e Finlandia "anche con il nucleare" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Russia-Ucraina, inviato Usa Witkoff a Mosca per colloquio su tregua con Putin, la proposta di Mosca: " Riconoscere le regioni occupate" - L'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, è atterrato poco fa a Mosca per proseguire i colloqui su una possibile tregua con l’Ucraina. La Russia chiede di riconoscere le regioni occupate e specifica “La Crimea e il Donbass sono nostri per Costituzione" L'inviato speciale della Casa Bianca, 🔗ilgiornaleditalia.it

Ursula von der Leyen spinge l'Europa verso conflitto contro la Russia: "Prepariamoci alla guerra, Putin una minaccia per Ucraina e Ue", ma lui ha firmato la tregua - Mentre Russia e Stati Uniti hanno trovato un primo punto d’incontro per arrivare al cessate il fuoco tra Mosca e Kiev, l’Unione europea deve prepararsi alla guerra secondo Ursula von der Leyen Intervenendo alla Royal Danish Military Academy, la presidente della Commissione europea, Ursula von 🔗ilgiornaleditalia.it

Ucraina-Russia, la nuova tregua di Putin non basta a Trump - (Adnkronos) – Vladimir Putin dichiara una nuova tregua, stavolta di 3 giorni. Per Donald Trump, però, non basta. Dopo lo stop alla guerra con l'Ucraina per 30 ore a Pasqua, il presidente russo concede il bis. Stavolta, dice il Cremlino, non si spara dall'8 all'11 maggio, in corrispondenza della parata del 9 maggio con cui […] L'articolo Ucraina-Russia, la nuova tregua di Putin non basta a Trump proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ucraina, Zelensky: “Pace senza regalare territori a Putin”, da Mosca: “Tregua è avvio negoziati diretti” - Aggiornamenti sulla guerra in Ucraina: mentre Zelensky ha chiesto di non "regalare" alcun territorio al suo omologo russo Putin per porre fine ... 🔗fanpage.it

Lavrov, tregua 3 giorni significa avvio negoziati diretti - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha definito la proposta di Vladimir Putin di un cessate il fuoco di tre giorni dall'8 al 10 maggio come "un avvio di negoziati diretti" con Kiev "senza pre ... 🔗msn.com

Putin annuncia la tregua di maggio, tre giorni dall'8 al 10. Trump: "Non basta" - Zelensky: "La tregua russa, una manipolazione" Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commenta denunciando un ''tentativo di manipolazione'' l'annuncio di Putin su un cessate il fuoco in Ucraina tra ... 🔗msn.com