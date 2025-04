Russia e USA sembrano vicine a trovare un’intesa che renderà irrilevanti le richieste di Kiev

Russia a una posizione comune, alla normalizzazione delle relazioni bilaterali. In questo modo si delinea pure il consenso sulla questione ucraina. Tuttavia, l’atteggiamento mostrato da Zelensky – e riaffermato dai Paesi europei – sta lasciando l’Ucraina in un angolo. Le sue richieste rischiano così di finire per essere irrilevanti nell’ambito dell’accordo di pace. È questa l’analisi fatta da Fred Weir sul settimanale statunitense The Monitor (CSM).Passi nella giusta direzioneLe speranze di Trump di concludere rapidamente un accordo di pace sull’Ucraina sono oggi in bilico, dopo la visita al Cremlino del suo inviato speciale Steve Witkoff. 🔗 Follow.it - Russia e USA sembrano vicine a trovare un’intesa che renderà irrilevanti le richieste di Kiev Le tattiche impiegate da Trump nel corso dei negoziati paiono a volte strane e contradditorie, persino dilettantistiche. Eppure tendono a dare dei risultati. L’effetto che stanno avendo oggi è di avvicinare USA ea una posizione comune, alla normalizzazione delle relazioni bilaterali. In questo modo si delinea pure il consenso sulla questione ucraina. Tuttavia, l’atteggiamento mostrato da Zelensky – e riaffermato dai Paesi europei – sta lasciando l’Ucraina in un angolo. Le suerischiano così di finire per esserenell’ambito dell’accordo di pace. È questa l’analisi fatta da Fred Weir sul settimanale statunitense The Monitor (CSM).Passi nella giusta direzioneLe speranze di Trump di concludere rapidamente un accordo di pace sull’Ucraina sono oggi in bilico, dopo la visita al Cremlino del suo inviato speciale Steve Witkoff. 🔗 Follow.it

Su questo argomento da altre fonti

Ucraina, Zelensky: “Russia rifiuta tregua e Usa non reagiscono”. Macron: “Serve azione forte” - (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato gli Stati Uniti per non aver ancora preso posizione rispetto alla Russia, che ha respinto la loro proposta di tregua incondizionata, al contrario già accettata da Kiev. “L’Ucraina ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco completo e incondizionato. Putin rifiuta. Stiamo aspettando che gli Stati Uniti rispondano, finora non c’è stata alcuna risposta”, ha detto Zelensky nel suo consueto discorso serale. 🔗ildenaro.it

Ucraina, Lavrov: "Russia e Usa hanno discusso di relazioni bilaterali" - Peskov: "L'obiettivo è quello normalizzare le relazioni". Zelensky: "La Russia continua a lanciare attacchi e ignora la diplomazia" 🔗tgcom24.mediaset.it

Russia-Ucraina, inviato Usa Witkoff a Mosca per colloquio su tregua con Putin, la proposta di Mosca: " Riconoscere le regioni occupate" - L'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, è atterrato poco fa a Mosca per proseguire i colloqui su una possibile tregua con l’Ucraina. La Russia chiede di riconoscere le regioni occupate e specifica “La Crimea e il Donbass sono nostri per Costituzione" L'inviato speciale della Casa Bianca, 🔗ilgiornaleditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scontro Trump-Zelensky sulla Crimea. Il presidente Usa al leader di Kiev: «Firmi subito l’accordo sui minerali; Il Fatto di Domani del 25 Aprile 2025; Missili russi sulle città ucraine, tregua lontana. Trump: vorrei che la Russia si fermasse - Trump: “La Russia sta bombardando follemente, non sono contento”; Putin a Trump: “Dialogo solo nel rispetto reciproco” e fissa le condizioni per la pace. Da Mosc.... 🔗Cosa riportano altre fonti

Ucraina-Russia, pressing Usa per negoziati: "Settimana cruciale". Zelensky: "Putin non si ferma" - Per il segretario di Stato americano Marco Rubio sono questi i giorni in cui si chiarirà se possono continuare i negoziati o non c'è la volontà da parte della Russia ... 🔗msn.com

Ucraina, Cremlino rassicura Trump: "Molte posizioni Usa e Russia coincidono" - Lo sfogo di Donald Trump contro Vladimir Putin, lanciato durante il viaggio di ritorno da Roma dove ha incontrato il presidente ucraino Zelensky, sembra sortire i primi effetti con una rassicurazione ... 🔗msn.com

Pace in cambio dei territori, l’intesa Russia-Usa sull’Ucraina mette Zelensky davanti a un bivio - L’inviato americano Witkoff ha incontrato per la quarta volta Putin. Trump potrebbe vedere Zelensky a Roma, a margine dei funerali del papa. La pressione affinché Kiev accetti la cessione almeno della ... 🔗editorialedomani.it