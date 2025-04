Russia accusa Ucraina | Non sappiamo se accetterà tregua questa è manipolazione

Russia non sa ancora se Kiev aderirà al cessate il fuoco in occasione dell'80mo anniversario della Vittoria. A dirlo ai giornalisti è il portavoce presidenziale Dmitry Peskov. "Il presidente Putin ha mostrato un gesto di buona volontà e ha annunciato ieri che sarebbe stato dichiarato un cessate il fuoco temporaneo per le celebrazioni."

