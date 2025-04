Rusev | Sono qui per redimere chi spreca il proprio talento

Sono succedute nelle ultime settimane, Rusev ha fatto ritorno in WWE in occasione del Raw post Mania mandando ko Otis e Akira Tozawa. Nel corso dell’episodio di Raw di ieri notte è andato in onda un videoclip in cui il bulgaro ha spiegato quali Sono i suoi obiettivi ora che è tornato a Stamford.Gli obiettivi di RusevDurante Raw di ieri notte è andato in onda un videoclip in cui Rusev ha parlato degli obiettivi che intende perseguire in WWE. Il bulgaro ha spiegato che dopo aver lasciato la WWE è precipitato in un abisso, ma proprio in quell’abisso è riuscito a ritrovare sé stesso, a redimersi e a riprendersi. Oggi non è più la stessa persona di quando lasciò Stamford e, soprattutto, ora “distrugge” le persone non perché qualcuno glielo ordina, ma perché è ciò che vuole fare. 🔗 Zonawrestling.net - Rusev: “Sono qui per redimere chi spreca il proprio talento” In linea con le varie indiscrezioni che sisuccedute nelle ultime settimane,ha fatto ritorno in WWE in occasione del Raw post Mania mandando ko Otis e Akira Tozawa. Nel corso dell’episodio di Raw di ieri notte è andato in onda un videoclip in cui il bulgaro ha spiegato qualii suoi obiettivi ora che è tornato a Stamford.Gli obiettivi diDurante Raw di ieri notte è andato in onda un videoclip in cuiha parlato degli obiettivi che intende perseguire in WWE. Il bulgaro ha spiegato che dopo aver lasciato la WWE è precipitato in un abisso, main quell’abisso è riuscito a ritrovare sé stesso, a redimersi e a riprendersi. Oggi non è più la stessa persona di quando lasciò Stamford e, soprattutto, ora “distrugge” le persone non perché qualcuno glielo ordina, ma perché è ciò che vuole fare. 🔗 Zonawrestling.net

