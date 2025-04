Ruralis sbarca in Emilia-Romagna

Emilia Romagna, 16 aprile 2025 – Ruralis, la startup che supporta i proprietari di case vacanza nella gestione degli affitti, aprirà una nuova sede operativa in Emilia-Romagna grazie al bando "Sostegno allo sviluppo delle startup innovative – Emilia-Romagna 2021-2027". Il bando, promosso dalla. 🔗 Bolognatoday.it

Ruralis: dall’Irpinia agli Stati Uniti, per far conoscere le bellezze dei borghi italiani - Fondata in provincia di Avellino, Ruralis, la startup che rilancia il turismo dei piccoli borghi italiani, in queste ore ha avviato una campagna negli Stati Uniti per raccogliere 1 milione di ... 🔗orticalab.it

Ruralis, la startup irpina che gestisce i fitti brevi nelle aree interne si internazionalizza: vla al crowdfunding - Apre dal 27 marzo la campagna di crowdfunding di Ruralis con Wefunder, una delle principali piattaforme di equity crowdfunding a livello globale che consente a chiunque di investire in startup e ... 🔗ildenaro.it