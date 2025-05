Rupert Grint e Georgia Groome di nuovo genitori | è nata Goldie

nuovo fiocco in casa Grint – Groome. Dopo Wednesday G., nata nel 2020, l’attore 36enne Rupert Grint e la compagna Georgia Groome sono diventati ancora genitori, ancora una volta di una bambina, chiamata, come si viene a sapere dal post pubblicato su Instagram da Grint, Goldie G.. Come già accaduto con la primogenita, anche in questo caso l’interprete di Ron Weasley nella saga cinematografica di Harry Potter e la compagna hanno scelto di non rendere pubblico nessun dettaglio della gravidanza fino al momento della nascita. News Adam Driver conferma di essere diventato papà da 8 mesi e parla delle ansie da genitore L’attore, già papà di un bambino di 6 anni, ha raccontato la sua esperienza con la seconda figlia, nata nei primi mesi del 2023. 🔗 Gravidanzaonline.it - Rupert Grint e Georgia Groome di nuovo genitori: è nata Goldie fiocco in casa. Dopo Wednesday G.,nel 2020, l’attore 36ennee la compagnasono diventati ancora, ancora una volta di una bambina, chiamata, come si viene a sapere dal post pubblicato su Instagram daG.. Come già accaduto con la primogenita, anche in questo caso l’interprete di Ron Weasley nella saga cinematografica di Harry Potter e la compagna hanno scelto di non rendere pubblico nessun dettaglio della gravidanza fino al momento della nascita. News Adam Driver conferma di essere diventato papà da 8 mesi e parla delle ansie da genitore L’attore, già papà di un bambino di 6 anni, ha raccontato la sua esperienza con la seconda figlia,nei primi mesi del 2023. 🔗 Gravidanzaonline.it

Se ne parla anche su altri siti

Rupert Grint e Georgia Groome di nuovo genitori: è nata Goldie - Nuovo fiocco in casa Grint – Groome. Dopo Wednesday G., nata nel 2020, l’attore 36enne Rupert Grint e la compagna Georgia Groome sono diventati ancora genitori, ancora una volta di una bambina, chiamata, come si viene a sapere dal post pubblicato su Instagram da Grint, Goldie G.. Come già accaduto con la primogenita, anche in questo caso l’interprete di Ron Weasley nella saga cinematografica di Harry Potter e la compagna hanno scelto di non rendere pubblico nessun dettaglio della gravidanza fino al momento della nascita. 🔗gravidanzaonline.it

Harry Potter, Rupert Grint è diventato papà per la seconda volta: l'annuncio social - La star della saga cinematografica ha annunciato la nascita del secondo figlio con la compagna e attrice Georgia Groome. Rupert Grint e la sua storica compagna, l'attrice Georgia Groome, hanno dato il benvenuto alla loro secondogenita a cui hanno dato il nome Goldie. La star di Harry Potter ha annunciato la lieta notizia tramite i social. Tradizionalmente molto riservato sulla sua vita privata, Rupert Grint ha sorpreso i propri follower, comunicando la nascita della seconda figlia, dopo Wednesday, nata nel 2020. 🔗movieplayer.it

Mister Movie | Per J.K. Rowling Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint: «Hanno rovinato Harry Potter» - JK Rowling, l’autrice che ha creato il magico mondo di Harry Potter, è tornata al centro delle polemiche per un commento ironico pubblicato su X (ex Twitter) il 17 marzo. Negli ultimi anni, le sue dichiarazioni considerate controverse sulla comunità transgender hanno suscitato forti reazioni, con critiche provenienti persino dalle star della saga cinematografica che l'ha resa celebre. J.K. Rowling rinnega gli Attori di Harry Potter? I protagonisti principali della serie cinematografica, Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, hanno chiaramente preso le distanze dalle opinioni ... 🔗mistermovie.it

Se ne parla anche su altri siti

Rupert Grint è di nuovo papà, l'annuncio (social) del Ron Weasley di Harry Potter: «Vi presentiamo Goldie»; Rupert Grint e Georgia Groome di nuovo genitori: è nata Goldie; Rupert Grint di nuovo papà: è nata la seconda figlia di Ron Weasley di Harry Potter; Harry Potter, Rupert Grint è diventato papà per la seconda volta: l'annuncio social. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Rupert Grint papà a sorpresa: benvenuta Goldie - Rupert Grint e Georgia Groome annunciano la nascita della loro seconda figlia, Goldie G. Grint. Scopri le emozioni della nuova famiglia ... 🔗msn.com

Rupert Grint e Georgia Groome di nuovo genitori: è nata Goldie - La coppia ha accolto la secondogenita, la cui attesa, come per la sorellina, è stata nascosta fino al momento della nascita. 🔗gravidanzaonline.it

“Benvenuta” L’amatissimo attore è diventato papà per la seconda volta: l’emozionante annuncio - Rupert Grint e Georgia Groome annunciano la nascita della loro seconda figlia, Goldie G. Grint, dopo aver mantenuto segreta la gravidanza e condividendo la notizia sui social ... 🔗bigodino.it