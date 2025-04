RUN2U | Alexandrina Mihai record U23 sui 20 km Dopo il titolo italiano ora punta ai Mondiali!

RUN2U, riflettori puntati su Alexandrina Mihai, la giovane marciatrice azzurra che sta riscrivendo i record dell'atletica italiana. Dopo aver conquistato il titolo italiano nella 20 km di marcia, Alexandrina ha stabilito il nuovo record italiano Under 23 sulla distanza, confermandosi come uno dei talenti più promettenti della marcia a livello europeo. Con una determinazione fuori dal comune e una stagione in costante crescita, ora l'obiettivo è chiaro: i Campionati Mondiali. Una nuova tappa nel percorso di una carriera che si preannuncia brillante.? Scopri la sua storia, i segreti della preparazione, le emozioni del record e le ambizioni future, in un'intervista esclusiva da non perdere! Guarda ora RUN2U per vivere da vicino i sogni e la passione di Alexandrina Mihai. 🔗 Oasport.it

Atletica, Alexandrina Mihai vince la 20 km di marcia ai Campionati Italiani: minimo per i Mondiali - Sul lungomare di Sant’Alessio Siculo (in provincia di Messina) sono andati in scena i Campionati Italiani della 20 km di marcia, distanza al suo ultimo anno di vita visto che dalla prossima stagione sarà sostituita dalla prova sui 21,097 km. Nella gara femminile, disputata in memoria di Anna Rita Sidoti (a dieci anni dalla prematura scomparsa), si è imposta Alexandrina Mihai, tra le grandi favorite della vigilia insieme a Federica Curiazzi. 🔗oasport.it

Run2u Live: Yohanes Chiappinelli a caccia di un nuovo record a Napoli - Questa sera a Run2 ospite in diretta il recordman italiano in maratona Yohanes Chippinelli. L’azzurro targato Carabinieri dopo aver infranto il record nazionale italiano a Valencia con un incredibile 2h05 24 sec ora punta a sgretolare il nuovo record italiano di mezza maratona e l’operazione scatta alla Napoli city Marathon, ma non sarà facile perché in ben 19 uomini saranno lì a contendersi la vittoria, ma Chiappinelli è l’italiano più atteso. 🔗oasport.it

RUN2U: Elisa Palmero, il record in mezza maratona e la sua straordinaria carriera! - Cresciuta a Perosa Argentina (Torino), ha cominciato presto a frequentare i campi con la maglia dell’Atletica Pinerolo, spinta alla corsa dalle giocose Miniolimpiadi della Val Chisone dopo aver praticato ginnastica artistica e danza classica, mentre il papà è maestro di sci. Dopo aver iniziato sotto la guida di Simonetta Callegari, è passata ad allenarsi nel 2017 con Luca Tizzani. Il primo podio ai campionati italiani già da cadetta, con il secondo posto sui 1200 siepi nel 2014, quindi altri piazzamenti tricolori soprattutto nei 1500 alle rassegne allieve e juniores. 🔗oasport.it

Italiani 20 km con tre record nazionali: minimo Mondiale per Mihai, primati per Disabato e di Fabio - Partiamo dal successo di Alexandrina Mihai nella gara femminile. Il suo tempo di 1h28:57 vale sia lo standard per i Mondiali di Tokyo, sia il record italiano under 23. Buttato giù quasi un minuto ... 🔗msn.com

Marcia: Mihai tricolore con record - Tra le donne si impone Alexandrina Mihai in 1h28’57” superando la migliore prestazione nazionale under 23 di Elisa Rigaudo (1h29’54” nel 2001) oltre a firmare lo standard per i prossimi Mondiali di ... 🔗fidal.it