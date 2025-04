Rudiger squalificato 6 turni dopo il caos in Coppa | Bellingham scagionato dai video forniti dal Real

Rudiger è stato squalificato 6 giornate dopo il caos in Coppa del Re contro il Barcellona. Bellingham scagionato invece dai video forniti dal Real Madrid. 🔗 Antonioè stato6 giornateilindel Re contro il Barcellona.invece daidalMadrid. 🔗 Fanpage.it

Su altri siti se ne discute

Calcio, E’ accaduto In promozione ligure. Incredula la società: "e’ stata una brutta sorpresa». Insulti razzisti, il tecnico del Levanto Christian Borghetti squalificato per 12 turni - Mano pesante del Giudice Sportivo della Federcalcio Lega Nazionale Dilettanti del Comitato regionale ligure sul Levanto Calcio e in particolar modo sul proprio mister Christian Borghetti a cui sono state inflitte ben 12 giornate di squalifica. Queste le motivazioni indicate nel comunicato ufficiale, messe a referto dal direttore di gara: "L’allenatore a fine gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, rivolgeva un’espressione discriminatoria per motivi di razza ad un calciatore avversario, dando origine ad uno scontro tra i due: continuava poi nel proprio comportamento, rivolgendogli ... 🔗sport.quotidiano.net

Razzismo, Vazquez della Cremonese squalificato 10 turni per gli insulti a Dorval - Dieci giornate di squalifica al calciatore della Cremonese Franco Vazquez: è la durissima sanzione inflitta dal giudice sportivo della Lega di Serie B, Ines Pisano, dopo le accuse di razzismo avvenute durante la gara con il Bari. Lo riporta Repubblica: “Il giudice letti il rapporto dei collaboratori nonché la relazione aggiuntiva richiesta alla Procura federale “dalla quale emerge che il calciatore Franco Damian Vazquez (Cremonese), al termine della gara, ha rivolto al calciatore Emile Mehdi Dorval (Bari) un insulto espressivo di discriminazione razziale; visto l’art 28 comma 1 e 2 CGS ... 🔗ilnapolista.it

Napoli, Anguissa favorito su Gilmour. Sarebbe stato meglio avere Conte in panchina ma è squalificato (Sky) - L’inviato di Sky Sport a castel Volturno, Massimo Ugolini, sulle ultime notizie alla vigilia della trasferta del Napoli a Bologna. Non ci sarà Conte in panchina, squalificato. La sua squadra sarà diretta dal vice Stellini. Il Napoli ha battuto tutte le prossime avversarie, compreso il Bologna Le parole di Ugolini: «Le statistiche raccontano di risultati positivi conquistati da Stellini quando ha dovuto sostituire Conte. 🔗ilnapolista.it

Approfondimenti da altre fonti

Rudiger squalificato 6 turni dopo il caos in Coppa: Bellingham scagionato dai video forniti dal Real; Real Madrid: 6 giornate di squalifica a Rudiger, operato al menisco; Barcellona-Real Madrid, follia Rudiger contro l'arbitro: rischia pesante squalifica. 🔗Ne parlano su altre fonti

Rudiger squalificato 6 turni dopo il caos in Coppa: Bellingham scagionato dai video forniti dal Real - Antonio Rudiger è stato squalificato 6 giornate dopo il caos in Coppa del Re contro il Barcellona. Bellingham scagionato invece dai video forniti dal Real Madrid. 🔗fanpage.it

Real Madrid: 6 giornate di squalifica per Rudiger, operato al menisco - Campionato finito per Antonio Rudiger. Il difensore tedesco (32 anni ex Roma) è stato operato al menisco del ginocchio: `Dopo aver ... 🔗msn.com

Rudiger, ora è ufficiale: squalificato per 6 giornate dopo la follia in Barcellona-Real Madrid - Il difensore tedesco aveva perso la testa nei secondi finali della finale della Copa del Rey e aveva lanciato una borsa del ghiaccio contro l'arbitro ... 🔗corrieredellosport.it