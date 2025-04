Rubinetti a secco il 7 e l' 8 maggio a Salerno | la mappa dei disagi

disagi in vista in città, il 7 e l'8 maggio, per 2 sospensioni idriche. Mercoledì, per iniziare, dalle ore 9 alle ore 17.30, per eseguire lavori programmati all'interno degli Impianti di Sollevamento ubicati in via La Mennolella e in via Seripando, verrà sospesa l'erogazione idrica alle seguenti. 🔗 Salernotoday.it - Rubinetti a secco il 7 e l'8 maggio a Salerno: la mappa dei disagi

Montella: esplode una condotta idrica, rubinetti a secco - Montella si è risvegliata con un grave disservizio idrico a causa di un guasto improvviso alla rete idrica. La scorsa notte, all’altezza del civico 83 di Via Del Corso, una vecchia condotta ha ceduto, causando l’interruzione dell’erogazione dell’acqua in diverse zone della città. L’incidente... 🔗avellinotoday.it

Lavori di Acque. Rubinetti a secco lunedi dalle 9 alle 13 - A causa di lavori sulla rete idrica nel Comune di Pisa, Acque spa dovrà sospendere l’erogazione idrica in alcune vie di Tirrenia lunedì 24 febbraio dalle 9 alle 13: viale del Tirreno (nel tratto compreso tra le vie Pisorno e San Guido) e via Belvedere, martedì 25 febbraio dalle 9 alle 13: vie degli Ontani e degli Oleandri (tra le vie Pisorno e San Guido), martedì 25 febbraio dalle 9 alle 13: via dei Biancospini (nel tratto compreso tra vione Vannini e via San Guido). 🔗lanazione.it

Lavori alla rete idrica, rubinetti a secco in diverse zone della città - A causa di lavori sulla conduttura regionale di Via Galatina a San Clemente, domani, mercoledì 16 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, salvo imprevisti, si verificheranno mancanze d'acqua in diverse aree della città di Caserta. Le zone interessate saranno: centro storico, via Falcone, via... 🔗casertanews.it

Intervento sulla rete idrica. Rubinetti a secco per 4 ore - Rubinetti a secco. La società Sorgeaqua avvisa che martedì 8 aprile si rende necessario effettuare un intervento sulla rete idrica che alimenta il Comune di Sant’Agata. L’esecuzione dell’i ... 🔗msn.com