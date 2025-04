Rubavano ponteggi e impalcature dai cantieri e li rivendevano a imprese edili operanti con il 110 | 11 arresti

edilizio e tutto l'indotto economico ad esso collegato, gli undici componenti del gruppo criminale attivi nelle provincie di Potenza, Salerno, Roma e Pescara, arrestati questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Potenza su richiesta del Gip della Procura Lucana, nell'ambito della una maxi indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Potenza coordinata dal procuratore Maurizio Cardea.A finire in carcere sei persone: C. P. 74enne di Potenza, P. G. 67enne di Bellizzi, C. G. – 48enne di Aceno, C.

