Rubano i punti dalla carta Fidaty dell' associazione che dona cibo alle persone in difficoltà

Proprio in queste ore avrebbero dovuto acquistare latte e biscotti per la mamme e i bimbi in difficoltà che ne avevano fatto richiesta. Puntando, come da consuetudine, a utilizzare i punti della loro carta Fidaty per ottenere i buoni acquisto e pagare quanto dovuto. E invece, loro malgrado, si.

Esselunga ripensa il programma Fìdaty: scadenze cruciali, nuovi criteri di accumulo punti e impatto sui vantaggi alla cassa - Esselunga annuncia una trasformazione sostanziale del proprio sistema Fìdaty, introducendo date da tenere a mente e regole di calcolo inedite. Nel corso delle prossime settimane i clienti dovranno gestire con attenzione i punti già maturati, poiché la finestra per impiegarli o convertirli in sconti sarà breve. Comprendere sin d’ora la portata delle modifiche consente di […] L'articolo Esselunga ripensa il programma Fìdaty: scadenze cruciali, nuovi criteri di accumulo punti e impatto sui vantaggi alla cassa è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Ladri gli rubano la carta e comprano biglietto vincente da mezzo milione, lui li cerca: “Dividiamo” - L'incredibile storia arriva da Tolosa dove l'avvocato dell'uomo si è rivolto a giornali per un annuncio pubblico in cerca dei ladri fortunati con in mano un biglietto da mezzo milione di euro. "Senza di me, non avrebbero vinto, ma senza di loro, non avrei comprato questo biglietto" ha dichiarato l'uomo derubato. 🔗fanpage.it

Ladri gli rubano la carta e comprano biglietto vincente da mezzo milione, lui li cerca: “Dividiamo” - L'incredibile storia arriva da Tolosa dove l'avvocato dell'uomo si è rivolto a giornali per un annuncio pubblico in cerca dei ladri fortunati con in mano un biglietto da mezzo milione di euro. "Senza di me, non avrebbero vinto, ma senza di loro, non avrei comprato questo biglietto" ha dichiarato l'uomo derubato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

