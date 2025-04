Ruba portafogli di un infermiere e telefonini del Cup del San Giovanni di Dio | identificato e denunciato il ladro

Rubato, durante la notte, un portafogli di proprietà di un infermiere e un paio di telefoni cellulari del Centro unico prenotazioni dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. telefonini di proprietà dell'azienda sanitaria provinciale. Credeva d'averla fatta franca, d'essere riuscito ad. 🔗 Agrigentonotizie.it - Ruba portafogli di un infermiere e telefonini del Cup del San Giovanni di Dio: identificato e denunciato il ladro Hato, durante la notte, undi proprietà di une un paio di telefoni cellulari del Centro unico prenotazioni dell'ospedale Sandi Dio di Agrigento.di proprietà dell'azienda sanitaria provinciale. Credeva d'averla fatta franca, d'essere riuscito ad. 🔗 Agrigentonotizie.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ruba portafogli, riconosciuto come complice di una rapina: scatta l’arresto - Empoli, 26 febbraio 2025 – Fermato per aver rubato il portafogli del titolare di un market a Empoli è stato riconosciuto come il complice di una rapina avvenuta alcuni giorni prima in un negozio della città. L'uomo, un 23enne straniero, è stato arrestato in flagranza lo scorso lunedì per furto con destrezza e segnalato alla procura per uso di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso di una piccola quantità di droga. 🔗lanazione.it

Anziana colta da un malore in centro a Crotone, 32enne finge di soccorrerla e le ruba il portafogli - Un cittadino marocchino è stato denunciato a Crotone per furto, approfittando del malore di un'anziana per derubarla in pieno centro. 🔗notizie.virgilio.it

Empoli: ruba portafogli e viene riconosciuto come complice di una rapina. Arrestato - Un ragazzo di 23 anni, straniero, fermato per aver rubato il portafogli del titolare di un market a Empoli, è stato riconosciuto come il complice di una rapina avvenuta alcuni giorni fa in un negozio della città L'articolo Empoli: ruba portafogli e viene riconosciuto come complice di una rapina. Arrestato proviene da Firenze Post. 🔗.com

Approfondimenti da altre fonti

Ruba portafogli di un infermiere e telefonini del Cup del San Giovanni di Dio: identificato e denunciato il ladro. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ladro seriale in corsia, ruba portafoglio a un infermiere: preso - Tutti corsi in aiuto dell'infermiere che lo aveva beccato proprio mentre gli stava rubando il portafoglio custodito dentro il suo armadietto di lavoro e che conteneva un centinaio di euro. 🔗ilgiornale.it

Perugia, ruba cellulari e portafogli ai giudici del tribunale quando escono dagli uffici - Sono stati rubati, come detto, telefoni cellulari personali e portafogli di lusso. Il capo di imputazione che raccoglie le accuse contestate all’uomo si compone di due pagine. Al primo punto ... 🔗msn.com