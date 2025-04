Ruba due cellulari nel giro di poco tempo preso ed arrestato dai poliziotti

poliziotti di Frosinone hanno tratto in arresto per il reato di furto un cittadino egiziano ventiquattrenne già noto alle forze dell'ordine. In particolare, mentre il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico impiegato nel servizio di controllo del . 🔗 Frosinonetoday.it

Si fece mostrare due collanine in oro e le ruba fuggendo tra la clientela del centro commerciale, identificato e denunciato - Si era fatto mostrare da una commessa due collanine in oro nella gioielleria "Sarni Oro" all'interno del centro commerciale "Borgo degli Abruzzi" a Cepagatti per poi afferrarle e fuggire tra la clientela. Ma il presunto responsabile del furto con destrezza è stato identificato e denunciato dai... 🔗ilpescara.it

LIVE Giro delle Fiandre femminile 2025 in DIRETTA: iniziano le ultime ascese, due corritrici al comando a 30 km dalla fine - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE DALLE 10.00 17.15 20 km alla fine, 17 corritrici al comando con 55” sul plotone. 17.13 Lotte Kopecky vuole il tris al fiandre, ma occhio alla polacca Niewadoma e alla veterana Van der Breggen. 17.12 Si stacca e non poco il gruppo principale, che paga 50”. 17.11 Diventano 17 le corritrici in fuga, i nomi più importanti: Katarzyna Niewadoma, Lotte Kopecky e Anna Van der Breggen. 🔗oasport.it

Ruba due giacche e aggredisce il vigilante: bloccato grazie a un passante - Nel primo pomeriggio del 22 febbraio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato un 52enne straniero, che sulla scorta degli accertamenti e verifiche svolte è ritenuto il presunto responsabile di una rapina ai danni di un negozio d’abbigliamento del centro... 🔗parmatoday.it

Ruba tre cellulari e una borsa, arrestato dalla Polizia - Arrestato dalla Polizia di Stato ad Ancona un 25enne che aveva rubato tre cellulari ed una borsa: il giovane, di origini algerine, è stato trovato in possesso di tre telefonini sottratti poco prima, c ... 🔗msn.com

Gallipoli: ruba cellulari e coltiva marijuana in casa - Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un uomo di 47 anni, per aver rubato dei telefoni cellulari. Nello specifico, intorno alle 14:30, il direttore di un negozio di ... 🔗leccesette.it