Ruba al Pam e rompe un dito a un poliziotto: 30enne in manette

Bergamo. Prima hato alcuni generi alimentari al supermercato Pam di via Borgo Palazzo, poi ha opposto resistenza all’arresto,ndo una un. Inè finito A.S., marocchino di 30 anni senza fissa dimora.La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 17.30 di domenica 27 aprile da parte di una delle dipendenti del Pam. Diceva che un uomo si era nascosto addosso della merce e, nonostante fosse stato scoperto, non voleva restituirla. Quando la volante della questura è arrivata sul posto, il marocchino è scappato a piedi verso via dei Cappuccini. Insieme a un’altra pattuglia, gli agenti si sono messi sulle sue tracce e lo hanno trovato in via Angelo Maj, davanti all’Aci, accucciato dietro a un’auto ferma in sosta per non farsi trovare.Alla vista delle divise ilè fuggito di nuovo, ha attraversato la strada mettendo in pericolo se stesso, i poliziotti e gli automobilisti e si è diretto verso la stazione.