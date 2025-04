Rotterdam i genitori lo perdono di vista e il bimbo danneggia un quadro di Rotkho da 50 milioni Restauro difficile

genitori ed è successo il fattaccio. In Olanda un bambino, perso di vista per un attimo da mamma e papà, ha rovinato un dipinto del valore di 50 milioni di euro dell’artista americano Mark Rothko conservato nel museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam. Un portavoce del museo ha dichiarato, secondo quanto riferisce la Bbc, che si stanno valutando i “prossimi passi” per il trattamento del dipinto, intitolato “Grigio, arancione su marrone, n.8”. Un olio su tela di grandi dimensioni tipico dello stile maturo dell’artista statunitense morto nel 1970.Un bambino al museo danneggia un quadro da 50 milioni di euroIl portavoce ha dichiarato alla stampa olandese che il danno si è verificato in un «momento di disattenzione» la scorsa settimana. “Piccoli graffi sono visibili sullo strato di pittura non verniciata nella parte inferiore del dipinto”, ha detto alla Bbc. 🔗 Secoloditalia.it - Rotterdam, i genitori lo perdono di vista e il bimbo danneggia un quadro di Rotkho da 50 milioni. Restauro difficile Un momento di disattenzione deied è successo il fattaccio. In Olanda un bambino, perso diper un attimo da mamma e papà, ha rovinato un dipinto del valore di 50di euro dell’artista americano Mark Rothko conservato nel museo Boijmans Van Beuningen di. Un portavoce del museo ha dichiarato, secondo quanto riferisce la Bbc, che si stanno valutando i “prossimi passi” per il trattamento del dipinto, intitolato “Grigio, arancione su marrone, n.8”. Un olio su tela di grandi dimensioni tipico dello stile maturo dell’artista statunitense morto nel 1970.Un bambino al museounda 50di euroIl portavoce ha dichiarato alla stampa olandese che il danno si è verificato in un «momento di disattenzione» la scorsa settimana. “Piccoli graffi sono visibili sullo strato di pittura non verniciata nella parte inferiore del dipinto”, ha detto alla Bbc. 🔗 Secoloditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

“Il liquido è esplodo e l’ho sentita urlare, è stato agghiacciante”. Bimba di 7 anni finisce in coma dopo una challenge vista su TikTok, l’appello del papà a tutti i genitori - Una sfida virale su TikTok ha mandato in coma una bambina di sette anni. Scarlett Selby, del Missouri, stava cercando di riprodurre un esperimento visto online: congelare un cubo NeeDoh, un giocattolo antistress, per poi scaldarlo nel microonde. Ma l’esperimento è finito in tragedia. Il materiale gelatinoso all’interno è esploso, ustionando il viso e il petto della piccola con una sostanza incandescente e appiccicosa. 🔗ilfattoquotidiano.it

C’è posta, genitori chiedono perdono alla figlia dopo 4 anni e Maria la striglia: “Pianti inutili” - Durante la puntata Maria si è sentita di intervenire: "Sono pianti inutili" L'articolo C’è posta, genitori chiedono perdono alla figlia dopo 4 anni e Maria la striglia: “Pianti inutili” proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Ilaria Sula, i genitori di Samson chiedono perdono | La madre confessa: "L'ho aiutato a ripulire la scena del crimine" - Secondo il gip il 23enne reo confesso, arrestato per il femminicidio, ha agito "in modo brutale", con "insensibilità e freddezza" 🔗tgcom24.mediaset.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rotterdam, i genitori lo perdono di vista e il bimbo danneggia un quadro di Rotkho da 50 milioni. Restauro difficile. 🔗Cosa riportano altre fonti

Avvocato, 'i genitori di Marc Samson chiedono perdono' - "I genitori del ragazzo sono distrutti dal dolore, increduli, ancora sotto shock, spaventati e chiedono sincero perdono per tutto quello che è successo". Lo ha detto, lasciando la Questura ... 🔗ansa.it